Ev sahibi ve kiracıyı karşı karşıya getiren depozito tartışmalarına Yargıtay son noktayı koydu

Yargıtay, ev sahipleri ve kiracıları karşı karşıya getiren 'depozito' tartışmalarına son noktayı koydu. Evden taşınırken iade edilecek depozitonun güncel kira... 18.04.2026, Sputnik Türkiye

Son dönemde yüksek depozitolar evden taşınma sürecinde kiracı ile ev sahiplerini karşı karşıya getiriyordu. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi bu konuda emsal bir karar alarak evden taşınırken iade edilecek depozitonun ilk ödenen tutar değil, kira sözleşmesinin sona erdiği tarihteki güncel kira bedeli üzerinden oranlama yapılarak hesaplanmasını istedi.Güncel kira bedeli üzerinden ödenmesine karar verildiBirgün'ün haberine göre, emsal kararın temeli olan dava 1993 yılına kadar uzanıyor. Bu tarihte kiraya giren bir kişi, başlangıçta 15 lira depozito ödedi. 2014 yılında evden ayrılırken aynı tutarı değil, güncel kira bedeli üzerinden depozitosunu geri almak için yargıya başvurdu. Yargıtay’ın verdiği emsal karar, kiracının güncel kira bedeli üzerinden depozitosunun ödenmesine hükmetti. Yargıtay kararında, “Kiracıya ödenecek depozito, ödediği kira bedeliyle orantılı ve güncel olmalı” ifadelerine yer verildi. Buna göre, yıllar önce ödenen depozito, enflasyon ve kira artışları nedeniyle değer kaybetse de, kiracıya iade edilirken güncel kira bedeli dikkate alınacak.Depozito ödemesi nasıl uygulanacak?Karara göre depozito iadesinde uygulanacak yöntem şöyle:1. Oranın belirlenmesi: Sözleşmenin başlangıcındaki kira bedelinin, depozito bedeline olan oranı tespit edilir.2. Güncel kiraya uygulama: Bulunan bu oran, kira sözleşmesinin sona erdiği tarihteki kira parasına tatbik edilerek güncel değer bulunur.2015’te kira 1.000 TL, verilen depozito 3.000 TL → oran 1/3 (depozito kiranın 3 katı)Kiracı çıkarken son kira 20.000 TL ise iade edilecek depozito: 20.000 × 3 = 60.000 TL

