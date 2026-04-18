İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Çocuklara özel SIM kart geliyor: Zararlı içeriklere ulaşamayacaklar, ebeveynler kontrol edecek
Çocuklara özel SIM kart geliyor: Zararlı içeriklere ulaşamayacaklar, ebeveynler kontrol edecek
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıların ardından iki saldırganın da şiddet içerikli oyunlar oynadığının ortaya çıkmasının ardından harekete geçildi... 18.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-18T11:34+0300
2026-04-18T11:39+0300
bilgi teknolojileri (bt)
çocuk
suça sürüklenen çocuk
bilgisayar oyunu
zararlı içerik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0a/1101680513_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_67ab22ff58243d8c418a533cb8082c2c.png
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260417/bombali-eylem-yapacagim-mesaj-atan-cocuk-yakalandi-evinden-askeri-kamuflaj-elbisesi-ve-hucum-yelegi-1105105366.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0a/1101680513_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_7b467a92f80ffc44701492662cba5663.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bilgi teknolojileri (bt), çocuk, suça sürüklenen çocuk, bilgisayar oyunu, zararlı içerik

Çocuklara özel SIM kart geliyor: Zararlı içeriklere ulaşamayacaklar, ebeveynler kontrol edecek

11:34 18.04.2026 (güncellendi: 11:39 18.04.2026)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur16 yaş altına sosyal medya yasağı gündemde: Türkiye’de de uygulanabilir mi?
16 yaş altına sosyal medya yasağı gündemde: Türkiye’de de uygulanabilir mi? - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıların ardından iki saldırganın da şiddet içerikli oyunlar oynadığının ortaya çıkmasının ardından harekete geçildi, çocuklara özel sim kart uygulamasını hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Türkiye'yi yasa boğan okul saldırılarında iki saldırganın da şiddet içerikli bilgisayar ve mobil oyunlar oynadığının ortaya çıkmasının ardından çocukları zararlı içeriklerden korumak için bir dizi tedbir hayata geçirilecek. İlk olarak da çocuklara özel 'sim kart' uygulaması yapılacak. Aynı zamanda VPN'lere de düzenleme getirilecek.

Ebeveynler tarafından kontrol edilecek

Sabah'ın haberine göre, GSM aboneliklerine yeni sınırlamalar getiren düzenleme ile çocukların kullandığı hatların ebeveynler tarafından kontrol edilecek şekilde "çocuk hattı" olarak tanımlanması olacak. Böylece 18 yaş altında kişiler tarafından kullanılan hatların çocuklara ait olduğu net bir şekilde anlaşılarak bunlara ilişkin sınırlayıcı tedbirler alınabilecek. Mobil oyunlar çocuklar arasında şiddeti körüklerken, bu duruma engel olmak için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) bir dizi tedbir hazırlığında olduğu öğrenildi.

VPN'lere düzenleme gelecek

Bu kapsamda öncelikli olarak Türkiye'de yasal sınırlar içinde erişime engellenmiş olan içerik ve oyunlara girişi sağlayan VPN'lerin (Virtual Private Network-Sanal Özel Ağ) lisanslandırılmasına ilişkin düzenleme hazırlığı olduğu öğrenildi.
polis - gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2026
'Bombalı eylem yapacağım' mesaj atan çocuk yakalandı: Evinden askeri kamuflaj elbisesi ve hücum yeleği çıktı
Dün, 18:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала