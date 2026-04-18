Çocuklara özel SIM kart geliyor: Zararlı içeriklere ulaşamayacaklar, ebeveynler kontrol edecek

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıların ardından iki saldırganın da şiddet içerikli oyunlar oynadığının ortaya çıkmasının ardından harekete geçildi... 18.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-18T11:34+0300

Türkiye'yi yasa boğan okul saldırılarında iki saldırganın da şiddet içerikli bilgisayar ve mobil oyunlar oynadığının ortaya çıkmasının ardından çocukları zararlı içeriklerden korumak için bir dizi tedbir hayata geçirilecek. İlk olarak da çocuklara özel 'sim kart' uygulaması yapılacak. Aynı zamanda VPN'lere de düzenleme getirilecek. Ebeveynler tarafından kontrol edilecekSabah'ın haberine göre, GSM aboneliklerine yeni sınırlamalar getiren düzenleme ile çocukların kullandığı hatların ebeveynler tarafından kontrol edilecek şekilde "çocuk hattı" olarak tanımlanması olacak. Böylece 18 yaş altında kişiler tarafından kullanılan hatların çocuklara ait olduğu net bir şekilde anlaşılarak bunlara ilişkin sınırlayıcı tedbirler alınabilecek. Mobil oyunlar çocuklar arasında şiddeti körüklerken, bu duruma engel olmak için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) bir dizi tedbir hazırlığında olduğu öğrenildi.VPN'lere düzenleme gelecekBu kapsamda öncelikli olarak Türkiye'de yasal sınırlar içinde erişime engellenmiş olan içerik ve oyunlara girişi sağlayan VPN'lerin (Virtual Private Network-Sanal Özel Ağ) lisanslandırılmasına ilişkin düzenleme hazırlığı olduğu öğrenildi.

