https://anlatilaninotesi.com.tr/20260418/centcom-abd-ablukasinda-23-gemi-geri-dondu-iran-limanlarina-deniz-ablukasi-suruyor-1105116757.html
CENTCOM: ABD ablukasında 23 gemi geri döndü, İran limanlarına deniz ablukası sürüyor
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran limanlarına giriş ve çıkışları hedef alan deniz ablukası kapsamında şimdiye kadar 23 geminin geri dönmek... 18.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-18T15:11+0300
dünya
abd
i̇ran
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
hürmüz boğazı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1f/1104654724_0:85:1578:973_1920x0_80_0_0_55264dbd308dfd2a98b946cae3a271ae.jpg
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik deniz ablukasına ilişkin yeni veriler paylaştı. CENTCOM’dan yapılan açıklamada, ablukanın başlamasından bu yana 23 geminin ABD güçlerinin yönlendirmesiyle rotasını değiştirerek geri döndüğü bildirildi.Açıklamada, ABD güçlerinin İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giriş-çıkış yapan gemilere yönelik deniz ablukasını aktif şekilde uyguladığı vurgulandı.Operasyon kapsamında USS Canberra (LCS 30)’nın da Arap Denizi’nde devriye faaliyetleri yürüttüğü belirtildi. CENTCOM, söz konusu ablukanın İran limanlarına yönelen ve bu limanlardan ayrılan gemileri kapsadığını ifade etti.İran ordusu: Ablukanın devam etmesi nedeniyle Hürmüz'ü kapattıkÖte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemül Enbiya Karargahı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin ablukasının devam etmesi nedeniyle dün açılan Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığı aktarılmıştı.İran dini lideri Mücteba Hamaney, İran donanmasının savaşa hazır olduğunu belirterek, “düşmanlara yeni ve acı yenilgiler yaşatmaya hazır olduğunu” açıkladı.
i̇ran
hürmüz boğazı
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
2026
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1f/1104654724_85:0:1493:1056_1920x0_80_0_0_b7910cab9e6b8d78b7691157ebdf58f4.jpg
