AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri: Teknoloji ile birlikte ‘Dijital Egemenlik’ konusunu tartışmalıyız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri: Teknoloji ile birlikte ‘Dijital Egemenlik’ konusunu tartışmalıyız

Sputnik Türkiye

Antalya'da 5'ncisi düzenlenen Diplomasi Forumu'nda teknolojik gelişmelerin diplomasiye etkileri de ele alındı AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden... 18.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-18T14:59+0300

2026-04-18T14:59+0300

2026-04-18T14:59+0300

sputnik

sputnik türkiye

k parti bilgi ve i̇letişim teknolojilerinden sorumlu genel başkan yardımcısı ömer i̇leri

Teknolojik gelişmelerin diplomasiye etkilerinin de ele alındığı Antalya Diploması Forumu'nda Sputnik Türkiye'ye konuşan AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ‘daha adil teknoloji ekosistemleri’ kurulması gerektiğini dile getirdi. İleri, "Egemenlik ve bağımsızlık kavramlarının dijital dünya üzerinden yeniden tanımlandığı bir dönemde, özel sektör platformlarının toplumları bu denli pervasızca etkilemesine daha fazla müsamaha gösterilmeyecektir. Devlet, vatandaşına karşı olan koruma görevini dijital sahada da yerine getirecektir" ifadelerini kullandı. Diplomasi de kabuk değiştirerek farklı bir yöne evriliyorAntalya Diplomasi Forumu’nda siyasi gelişmelerin yanı sıra teknolojik gelişmelerin de etkileri değerlendirildi. Oturumlar kapsamında ‘Tekno-Kutup Dünyasında Yapay Zekanın Jeopolitiği’ konusu da ele alındı. Panelin konuşmacılarından AK Parti’nin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri panel sonrasında teknolojinin diplomasiye etkileri konusunda değerlendirmelerde bulundu.İleri, yapay zekanın beraberinde getirdiği belirsizliklere dikkat çekerek şunları söyledi: "Teknolojik gelişmelerle birlikte diplomasi de kabuk değiştirerek farklı bir yöne evriliyor. Özellikle yapay zekadaki devrim niteliğindeki atılımlar, diplomasi kurumuna hem yeni imkanlar sunuyor hem de oldukça zorlu bir sorumluluk yüklüyor. Günümüz diplomasisi, bir taraftan çağın şartlarına uygun olarak yapay zekayı etkin bir şekilde kullanmak durumunda. Hızlı reaksiyon vermek ve anlık söylem geliştirmek gibi pratik süreçlerde bu teknolojiden faydalanmak artık bir tercih değil, zorunluluktur. Ancak madalyonun diğer yüzünde, yapay zekadaki gelişmelerin beraberinde getirdiği belirsizlikleri yönetmek ve bu sürece hukuki/etik bir çerçeve çizmek gibi kritik bir görev de yer alıyor. Yapay zekanın bu denli hızlı ilerlemesi, dünyada "egemenlik" ve "bağımsızlık" kavramlarına dair yeni akademik tartışmaları da beraberinde getirdi. Artık şu soruları sormak durumundayız. Bağımsız olmak tam olarak nedir? Egemenlik kavramını sadece coğrafi sınırlarla ifade etmek mümkün müdür? İşte modern diplomasi, tam bu noktada iki dünyayı birleştiriyor.Pratik alanda yapay zekayı uygulamak ve teorik alanda bu teknolojiye küresel bir çerçeve kazandırmak. Bu bağlamda, diplomasi dünyası için oldukça yoğun bir dönemin bizi beklediğini öngörebiliriz. Dışişleri Bakanlığı gibi kurumlarımızın, bu değişime uygun altyapısal dönüşümleri gerçekleştirdiğini; dijital algıyı yönetecek ve anlamlandıracak insan kaynağını yetiştirmek üzere organizasyonel değişimlere ve eğitimlere ağırlık verdiğini görüyoruz. "‘Özel sektör platformları toplumları pervasızca etkiliyor’ Teknoloji şirketlerinin toplumlar üzerine etkilerine de dikkat çeken İleri sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçmişte internet platformları, herkesin kendini özgürce ifade edebildiği bir "özgürlük alanı" olarak konumlandırılmıştı. Ancak zamanla bu alanın zannedildiği kadar özgür olmadığı; belirli platformların elinde olduğu ve onlar tarafından yönetildiği açıkça görüldü. Toplumsal yapıya ve genç nesillere zarar verebilecek içeriklerin kontrolsüzce dolaşımı, bu alanın mutlaka yönetilmesi gerektiği konusunda bir fikir birliği oluşturdu. Devletin buradaki rolü son derece kritiktir. Egemenlik ve bağımsızlık kavramlarının dijital dünya üzerinden yeniden tanımlandığı bir dönemde, özel sektör platformlarının toplumları bu denli pervasızca etkilemesine daha fazla müsamaha gösterilmeyecektir. Devlet, vatandaşına karşı olan koruma görevini dijital sahada da yerine getirecektir. Uluslararası sistem açısından baktığımızda ise yeni bir düzenin ve dijital hukuk sisteminin hayata geçmesi kaçınılmazdır. Hedefimiz; dijital alanın doğru yönetildiği ve "insan odaklı" dijital dönüşümün önceliklendirildiği bir dünya düzenidir. Türkiye olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her platformda vurguladığımız ‘Daha adil bir dünya mümkün’ vizyonunun, ancak ‘daha adil teknoloji ekosistemleri’ ile gerçekleşebileceğine inanıyoruz. Tüm çalışmalarımızı da bu stratejik istikamet doğrultusunda sürdürüyoruz."

türki̇ye

antalya

2026

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

antalya, antalya diplomasi forumu, yapay zeka, sputnik, sputnik türkiye, k parti bilgi ve i̇letişim teknolojilerinden sorumlu genel başkan yardımcısı ömer i̇leri