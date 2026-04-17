Yapay zeka dönüşümü: Stajyerlikten kariyere uzanan yol değişiyor
Yapay zeka dönüşümü: Stajyerlikten kariyere uzanan yol değişiyor
Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik’teki Yapay Zeka Günlüğü’nde konuğu Compliance House Kurucu Ortağı Tayfun Zaman oldu. Zaman, yapay zekanın ardından... 17.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-17T15:58+0300
2026-04-17T15:58+0300
2026-04-17T15:58+0300
Son yıllarda yapay zeka teknolojilerinin baş döndürücü hızla gelişmesi, yalnızca günlük hayatı değil iş dünyasının dinamiklerini de kökten değiştirmeye başladı. Otomasyonun ve akıllı sistemlerin yaygınlaşmasıyla birlikte özellikle giriş seviyesindeki pozisyonlar yeniden şekillenirken, şirketlerin işe alım stratejileri de farklı bir yöne evriliyor. Bu dönüşüm, genç yeteneklerin kariyer yolculuğunu doğrudan etkilerken aynı zamanda etik, sorumluluk ve insan faktörünün önemini de yeniden gündeme taşıyor.Konuyla ilgili Yapay Zeka Günlüğü’nde Serhat Ayan’a konuk olan Compliance House Kurucu Ortağı Tayfun Zaman, şöyle konuştu:
Serhat Ayan
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, yapay zeka, stajyer, i̇şsizlik
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, yapay zeka, stajyer, i̇şsizlik
Yapay zeka dönüşümü: Stajyerlikten kariyere uzanan yol değişiyor
Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik’teki Yapay Zeka Günlüğü’nde konuğu Compliance House Kurucu Ortağı Tayfun Zaman oldu. Zaman, yapay zekanın ardından şirketlerin artık eskisinden çok daha az stajyer aldığını söyledi.
Son yıllarda yapay zeka teknolojilerinin baş döndürücü hızla gelişmesi, yalnızca günlük hayatı değil iş dünyasının dinamiklerini de kökten değiştirmeye başladı. Otomasyonun ve akıllı sistemlerin yaygınlaşmasıyla birlikte özellikle giriş seviyesindeki pozisyonlar yeniden şekillenirken, şirketlerin işe alım stratejileri de farklı bir yöne evriliyor. Bu dönüşüm, genç yeteneklerin kariyer yolculuğunu doğrudan etkilerken aynı zamanda etik, sorumluluk ve insan faktörünün önemini de yeniden gündeme taşıyor.
Konuyla ilgili Yapay Zeka Günlüğü’nde Serhat Ayan’a konuk olan Compliance House Kurucu Ortağı Tayfun Zaman, şöyle konuştu:
“Yapay zekanın kervanı o kadar hızlı gidiyor ki yolda düzülecek tarafı yok. Yapay zekanın insanlar arasında onlarla uyumlu bir davranış içinde var olmasını sağlayan kurallar olmalı. Bugün yapay zekanın kodlamasını yapan arkadaşlarımızın aynen anne babamızın bizim zihnimizde yaptığı kodlama gibi yapay zekaya öğretme zorunlulukları var. Bu işin ahlak tarafı. Kullanımdan dolayı ortaya çıkabilecek her türlü zarara karşı da bizim onu kullanırken etik davranmamız lazım. Aslında bugün yapay zeka bir araç. Dolayısıyla etik bizim omzumuzdaki bir yük. İş dünyası çok dinamik bir dünya ve akan bir dere. İş dünyasının ekonomi ve verim getirecek işlere bugün ihtiyacı var. Yapay zekanın doğru kullanımına gelirsek, bugün giriş seviyesindeki işlerden bir çoğu artık kapanmış vaziyette. Şirketlere eskisinden çok daha az stajyer alınıyor. Harvard mezunusunuz giriş seviyesi iş bulamıyorsunuz Amerika’da bile. Çünkü sizden çok daha iyi bu işi yapacak bir yapay zeka var artık. Ama insan giriş seviyesinde iş dünyasında var olmanın etik sorumluluğunu öğrenmezse ondan nasıl senior yaratabilirsiniz?”