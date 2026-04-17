Yapay zeka dönüşümü: Stajyerlikten kariyere uzanan yol değişiyor

“Yapay zekanın kervanı o kadar hızlı gidiyor ki yolda düzülecek tarafı yok. Yapay zekanın insanlar arasında onlarla uyumlu bir davranış içinde var olmasını sağlayan kurallar olmalı. Bugün yapay zekanın kodlamasını yapan arkadaşlarımızın aynen anne babamızın bizim zihnimizde yaptığı kodlama gibi yapay zekaya öğretme zorunlulukları var. Bu işin ahlak tarafı. Kullanımdan dolayı ortaya çıkabilecek her türlü zarara karşı da bizim onu kullanırken etik davranmamız lazım. Aslında bugün yapay zeka bir araç. Dolayısıyla etik bizim omzumuzdaki bir yük. İş dünyası çok dinamik bir dünya ve akan bir dere. İş dünyasının ekonomi ve verim getirecek işlere bugün ihtiyacı var. Yapay zekanın doğru kullanımına gelirsek, bugün giriş seviyesindeki işlerden bir çoğu artık kapanmış vaziyette. Şirketlere eskisinden çok daha az stajyer alınıyor. Harvard mezunusunuz giriş seviyesi iş bulamıyorsunuz Amerika’da bile. Çünkü sizden çok daha iyi bu işi yapacak bir yapay zeka var artık. Ama insan giriş seviyesinde iş dünyasında var olmanın etik sorumluluğunu öğrenmezse ondan nasıl senior yaratabilirsiniz?”