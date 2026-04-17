Tapuda yeni dönem başlıyor

Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası programında 1 Temmuz 2026 itibarıyla geçilecek tapuda bloke sistem ile ilgili detayları paylaştı. Aslan... 17.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-17T15:52+0300

Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası programında gayrimenkul alım-satım süreçlerinde alıcıyı ve satıcıyı kapsayan Güvenli Ödeme Sistemi’nin 1 Temmuz itibarıyla tüm tapu işlemlerinde zorunlu hale geleceğini aktardı.Zorunlu hale getirilen yeni sistemin detaylarını paylaşan Aslan, “Tapuda bloke sistem zorunlu oluyor. Artık elden para olmayacak. Direkt olarak havale ya da EFT yapılabilecek. Para, tapu devri tamamlanana kadar sistemde tutulacak, işlem biter bitmez satıcıya geçecek” dedi.“Çantayla para taşıma dönemi bitiyor” diyen Aslan, bloke sistem öncesinde yapılan elden ödemelerin tarihe karışacağını söyledi. Aslan, “Eskiden para veriliyordu ancak tapu devri yapılamıyordu. Havale ile gönderimler de uzun vakit alıyordu” ifadelerini kullandı.Yeni sistemin işleyişini aktaran Aslan, şunları söyledi:“Bloke Sistem ile alıcı parayı bankaya yatırıyor. Para geçici olarak sistemde bloke ediliyor, tapu devri gerçekleşiyor. İşlem tamamlanınca da para satıcının hesabına otomatik olarak geçiyor”

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

