MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Ne zaman emekli olurum?’, ‘Ne kadar prim ödemem lazım?’, ‘Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir?’, ‘Tazminat hakkım var mı?’... SGK Uzmanı Melis Elmen, her cuma saat 15.00’te Çalışma Hayatım programında kafanıza takılan soruları yanıtlıyor.
SGK’da geçici rahatlama, kalıcı risk: Çalışan sayısı artmazsa sistem zorlanacak
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, SGK bütçesindeki rahatlamayı anlattı. Elmen, bütçe rahatlasa da çalışan sayısı... 17.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-17T17:37+0300
Sosyal güvenlik sistemi, yalnızca bugünün dengeleriyle değil, geleceğin sürdürülebilirliğiyle de değerlendiriliyor. SGK Uzmanı Melis Elmen'in Radyo Sputnik'te yaptığı değerlendirmelere göre, Türkiye'de sosyal güvenlik yapısı kısa vadeli rahatlama sinyalleri verse de uzun vadede ciddi riskler barındırıyor.SGK'nın bütçesin rahatlama olduğunu ancak çalışan sayısı artmadığı sürece bu dengenin uzun sürmeyeceğini belirten SGK Uzmanı Elmen, şöyle anlattı:
melis elmen, sgk uzmanı, sgk, emekli, emeklilik
17:37 17.04.2026
SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret için rakamın bir an önce açıklanması gerekiyor
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, SGK bütçesindeki rahatlamayı anlattı. Elmen, bütçe rahatlasa da çalışan sayısı artmadığı sürece SGK’nın kendi içinde kendini yiyeceğini söyledi.
Sosyal güvenlik sistemi, yalnızca bugünün dengeleriyle değil, geleceğin sürdürülebilirliğiyle de değerlendiriliyor. SGK Uzmanı Melis Elmen’in Radyo Sputnik’te yaptığı değerlendirmelere göre, Türkiye’de sosyal güvenlik yapısı kısa vadeli rahatlama sinyalleri verse de uzun vadede ciddi riskler barındırıyor.
SGK’nın bütçesin rahatlama olduğunu ancak çalışan sayısı artmadığı sürece bu dengenin uzun sürmeyeceğini belirten SGK Uzmanı Elmen, şöyle anlattı:
“SGK’nın bütçesinde bir rahatlama var. SGK’nın bütçesi ne kadar rahatlarsa hazineye bağımlılığı azalır. Böylece hem emekliler hem de sosyal yardım alanlar daha fazla haktan faydalanabilir. Aslında bu daha rahat hareket edilebilir demektir. SGK hep bir açık veriyor ama bu sefer tablo biraz farklı. 2025 yılı için SGK bütçesinde yaklaşık 35 milyar TL fazla para varmış. İlk bakışta şu çıkıyor, SGK kasayı toparlıyor, bu da ileriki dönemde emeklilerin faydasına olabilir. Ama işin bir de ikinci boyutu var. çünkü aktif ve pasif çalışan oranı düşmeye devam ediyor, peki bu gelir nereden geliyor? Borçlanmalardan ve ekstra dışarıdan alınan kiralar gibi durumlar da olabiliyor. Şu anda bir emeklinin maaşını 1,5 kişi ödüyor diyebiliriz. Eskiden bir emekliyi 4 çalışan öderdi, böylece daha çok para gelebilirdi. SGK kısa vadede nefes almış gibi görünüyor ama uzun vadede hala riskler var. Eğer çalışan sayısı artmazsa, prim tabanı genişlemezse bu denge uzun süre devam etmeyecektir. SGK’nın kasası bugün evet dolu ama gerçek gücü çalışan sayısı arttığı zaman görebileceğiz. Çalışan sayısı artmadığı ve daha fazla iş imkanı oluşmadığı sürece SGK kendi içinde kendini yiyecek. 2 çalışan 2 buçuk çalışana çıkmadığı sürece bu çok ölçülebilir bir güç gibi gelmiyor.”
