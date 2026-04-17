SGK’da geçici rahatlama, kalıcı risk: Çalışan sayısı artmazsa sistem zorlanacak

“SGK’nın bütçesinde bir rahatlama var. SGK’nın bütçesi ne kadar rahatlarsa hazineye bağımlılığı azalır. Böylece hem emekliler hem de sosyal yardım alanlar daha fazla haktan faydalanabilir. Aslında bu daha rahat hareket edilebilir demektir. SGK hep bir açık veriyor ama bu sefer tablo biraz farklı. 2025 yılı için SGK bütçesinde yaklaşık 35 milyar TL fazla para varmış. İlk bakışta şu çıkıyor, SGK kasayı toparlıyor, bu da ileriki dönemde emeklilerin faydasına olabilir. Ama işin bir de ikinci boyutu var. çünkü aktif ve pasif çalışan oranı düşmeye devam ediyor, peki bu gelir nereden geliyor? Borçlanmalardan ve ekstra dışarıdan alınan kiralar gibi durumlar da olabiliyor. Şu anda bir emeklinin maaşını 1,5 kişi ödüyor diyebiliriz. Eskiden bir emekliyi 4 çalışan öderdi, böylece daha çok para gelebilirdi. SGK kısa vadede nefes almış gibi görünüyor ama uzun vadede hala riskler var. Eğer çalışan sayısı artmazsa, prim tabanı genişlemezse bu denge uzun süre devam etmeyecektir. SGK’nın kasası bugün evet dolu ama gerçek gücü çalışan sayısı arttığı zaman görebileceğiz. Çalışan sayısı artmadığı ve daha fazla iş imkanı oluşmadığı sürece SGK kendi içinde kendini yiyecek. 2 çalışan 2 buçuk çalışana çıkmadığı sürece bu çok ölçülebilir bir güç gibi gelmiyor.”