Sağlık Bakanlığı'ndan Gülistan Doku açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan Gülistan Doku açıklaması

Sağlık Bakanlığı, Gülistan Doku soruşturması kapsamında hastane kayıtlarının silindiği iddialarına ilişkin inceleme başlattı. 17.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-17T18:22+0300

2026-04-17T18:22+0300

2026-04-17T19:43+0300

türki̇ye

türkiye

gülistan doku

sağlık bakanlığı

soruşturma

Gülistan Doku soruşturmasında, 31 Aralık 2019’da Tunceli Devlet Hastanesi’ne giriş kaydının silindiğine dair bilgiler dosyaya girdi.Soruşturma kapsamında POLNET ve TEMBİS kayıtlarında Doku’nun o tarihte saat 09.09’da hastaneye giriş yaptığı tespit edilirken, daha sonra hastane sisteminde bu kayda ilişkin LOG verilerinin bulunamadığı belirtildi.Başsavcılık, kayıtların silinmesine ilişkin detaylı inceleme talep ederek, silme işleminin kim tarafından ve hangi yöntemle yapıldığının araştırılmasını istedi. Sistem sağlayıcı firma ise LOG kayıtlarının kasıtlı şekilde silinmiş olabileceğini, bunun profesyonel müdahale gerektirdiğini ifade etti.Sağlık Bakanlığı, Gülistan Doku soruşturmasında hastane kayıtlarının silindiği iddiaları üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, “Tunceli'de bahse konu olaya ilişkin Bakanlığımızca soruşturma başlatılmış, konuyla ilgili müfettiş görevlendirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye

türkiye, gülistan doku, sağlık bakanlığı, soruşturma