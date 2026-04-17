Sağlık Bakanlığı'ndan Gülistan Doku açıklaması
Sağlık Bakanlığı, Gülistan Doku soruşturması kapsamında hastane kayıtlarının silindiği iddialarına ilişkin inceleme başlattı. 17.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-17T19:43+0300
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260417/gulistan-doku-sorusturmasinda-yeni-gelisme-tutuklanan-eski-polis-etkin-pismanliktan-yararlanmak-1105094693.html
türkiye, gülistan doku, sağlık bakanlığı, soruşturma
18:22 17.04.2026 (güncellendi: 19:43 17.04.2026)
Sağlık Bakanlığı, Gülistan Doku soruşturması kapsamında hastane kayıtlarının silindiği iddialarına ilişkin inceleme başlattı.
Gülistan Doku soruşturmasında, 31 Aralık 2019’da Tunceli Devlet Hastanesi’ne giriş kaydının silindiğine dair bilgiler dosyaya girdi.
Soruşturma kapsamında POLNET ve TEMBİS kayıtlarında Doku’nun o tarihte saat 09.09’da hastaneye giriş yaptığı tespit edilirken, daha sonra hastane sisteminde bu kayda ilişkin LOG verilerinin bulunamadığı belirtildi.
Başsavcılık, kayıtların silinmesine ilişkin detaylı inceleme talep ederek, silme işleminin kim tarafından ve hangi yöntemle yapıldığının araştırılmasını istedi. Sistem sağlayıcı firma ise LOG kayıtlarının kasıtlı şekilde silinmiş olabileceğini, bunun profesyonel müdahale gerektirdiğini ifade etti.
Sağlık Bakanlığı, Gülistan Doku soruşturmasında hastane kayıtlarının silindiği iddiaları üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, “Tunceli'de bahse konu olaya ilişkin Bakanlığımızca soruşturma başlatılmış, konuyla ilgili müfettiş görevlendirilmiştir” ifadelerine yer verildi.