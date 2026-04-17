Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş'taki cenazede öğretmeni 'Şov yapmayın' diye azarladı

Onlar geliyorlar, birçok poz veriyorlar, biliyorsunuz taziye mesajları yayınlıyorlar her zamanki gibi. Çözüme dair hiçbir şey yok. Okula da gelmiyorlar bu arada. Gece itfaiye geliyor, okulu yıkıyor ama okula da uğramıyorlar, velilerle, halkla da görüşmüyorlar. Öğretmenlerimizle de görüşmüyorlar. Yani bütün delilleri yok ettiler. Okulu da zaten güvenlik şeridiyle kapattılar. Ve şu an sadece okulun bahçesine girebiliyoruz. Okulun içine girmemize müsaade edilmiyor. Bakanlar olay yerine de gelmiyor. Yani onları velileri, öğretmenleri de ziyaret etmiyorlar. Pozlarını veriyorlar her zamanki gibi. O iki yüzlülükleriyle, takiyeleriyle dönüyorlar. Ertesi gün dönüyorlar diyorum.Çünkü Ankara'ya dönmüşler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Milli Eğitim Bakanı'nın geleceği biliniyormuş. Ertesi gün biz öğretmenimizin, ayrı öğretmenimizin cenaze törenine gittiğimizde yoktu. Hiçbir bakan yoktu.Sonra Erdoğan'ın gelmekten vazgeçtiğini söylediler. Tam cenaze namazı kılınmak üzereyken Yusuf Tekin geldi. Ve öğretmenimizi bir gariban gibi defnettiler küçücük bir camide.Hiçbir tören yapılmamış. Milli yaz ilan edilmemiş. Öğretmen zaten biliyorsunuz görev başında bile ölse şehit olmuyor.Yakınları bu haklardan bile yararlanamıyor. Orada hiçbir devlet töreni ya da ona yakışır öğretmenin öğrencilerini korurken öldürüldüğü anın hatırasına yaraşır hiçbir şey yoktu. Çok gariban bir cenaze töreniydi.Son anda Yusuf Tekin ve bu yandaş tendika Ari Alçın geldiler. Yine tabii ki korumalarıyla, yine VIP araçlarıyla geldiler ve cenaze namazına sadece katıldılar. Oradan ayrılırken Yusuf Tekin'le konuşmak istedik.Ben ve eğitimişli bir kadın üyemiz ile iki kişilik biz cenaze namazı kılınırken arka tarafta beklediğimiz için hem önümüzden geçiyordu. Yusuf Tekin'le konuşmak istedik. Yani Eğitim İş Sendikası bu konuda uzun yıllardır çalışma yapıyor ve son günlerde de tam bu konu üzerine çalışıyor. Bunun için yanına gittik. Diğer kadın arkadaşımız da okulda ölmek istemiyorum dedi.Ben bir kadın öğretmenim ve bu kaçıncı, kaçıncı olay okulda ölmek istemiyorum dedi. Ben taleplerimiz olduğunu, tam da bu sırada dün oluyor bu olay cenaze töreninde. Eğitimiş tendikasının Ankara'da, Kızılay'da Milletin Bakanlığı'na yürüyerek yine taleplerini açıklamak istediğini ama barikatların kurulduğunu ve yolun açılmadığını söyleyip o talepleri iletmek istiyorum kendisine.Bize söylediği şey şu, asla bir devlet adamının ağzına yakışmayacak bir cümle. Öğretmenimizi gömdüğümüz gün bize cenaze namazından sonra cami çıkışında şov yapmayın dedi.