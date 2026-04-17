‘MAGA’daki isyanlar Trump’ın azli ile sonuçlanabilir’

“MAGA içerisinde toparlanması zor bir ayrım her geçen gün hem Amerikan kamuoyuna hem de dünya kamuoyuna gösteriyor. Bu ayrımın alt metninde bulunan dini tartışmalar her zamankinden daha yoğun biçimde önümüze çıkıyor. Geçtiğimiz yıllarda İsrail’in ABD üzerinde birtakım tanımlamaları vardı. Burada en çok göze çarpan ‘İsa Kraldır’ tanımı idi. Bu tanımı İsrail lobisine yakın gruplar antisemitik bir tarz olarak niteliyordu. Bu, Katolikleri ve Amerika’daki Hristiyanları ilgilendirecek şekilde İsa’nın hem peygamber hem de Tanrı ve Tanrı’nın oğlu üzerinden yürüyen bir tartışmaydı. Trump, dini tartışmaların uzağında kalan bir isim. Kendisi evanjelist değil presbiteryen bir arka plandan geliyor. Dini konuşmaların içinde işine geldiği müddetçe bulunmuyor ya da taraf seçmiyor. Kendisini mezhepsel bir sohbetin parçası olarak görmüyor. Yoksa kendisini İsa olarak resmeden görseller paylaşan biri. Bunun politik bedeli kendisine ağır oldu. Bu, en büyük Trump destekçisi tarafından bile savunulacak bir paylaşım değildi. Trump’ın kendi kurduğu kabineye ve Yüksek Mahkeme’ye birçok Katolik’i atadığını görüyoruz. Yüksek Mahkeme’deki dokuz hakimin altısının Katolik olduğunu görüyoruz. Çoğunluğu Katolik olmayan bir ülke için bu epey etkileyici bir sayı. Dokuz hakimin üçünü Trump’ın atadığını ve bu atamaların ikisinin Katolik olduğunu vurgulamak lazım. MAGA hareketinden Steve Bannon, Vatikan ile ilgili yoğun eleştiri yapıyordu. Papa’nın devrilmesi için planlar yapıyorlardı. Steve Bannon ile Epstein arasında geçen bir bilgiydi bu. Bunun sebebi de daha liberal gördüğümüz fikirlerin Vatikan’da yer ettiğini düşünmelerinden kaynaklanıyor.”