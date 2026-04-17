Lübnanlı uzman: Avrupa, Hürmüz ablukasının bedelini ağır ödeyecek
Lübnanlı ekonomi uzmanı Akuş, ABD'nin İran limanlarına uyguladığı abluka nedeniyle Hürmüz ve Bab el-Mandeb Boğazlarındaki denizcilik faaliyetlerinin aksaması... 17.04.2026, Sputnik Türkiye
15:47 17.04.2026 (güncellendi: 15:48 17.04.2026)
Lübnanlı ekonomi uzmanı Akuş, ABD'nin İran limanlarına uyguladığı abluka nedeniyle Hürmüz ve Bab el-Mandeb Boğazlarındaki denizcilik faaliyetlerinin aksaması sonucu Avrupa'nın ciddi ekonomik sonuçlarla karşı karşıya kalacağını belirtti.
Dr. İmad Akuş, Sputnik’e verdiği röportajda, ABD’nin Hürmüz Boğazı ablukasının Avrupa’ya olası yansımasını değerlendirdi.
Ablukanın Avrupa ekonomisi için “ciddi” sonuçlar doğuracağını, ama genel bir çöküşe yol açmayacağını kaydeden Akuş, “En büyük tehlike sadece ABD'nin İran limanlarına giden gemilere uyguladığı ablukada değil, aynı zamanda bu olayların Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin aksaması ve bunun yol açacağı enerji şokuyla aynı zamana denk gelmesinde yatıyor” ifadesini kullandı.
İlk darbe enerji fiyatlarına olacağını anlatan ekonomist, bu konuda şu yorumda bulundu:
Hürmüz Boğazı'ndan geçen LNG, Avrupa'ya tedarikin yalnızca yüzde 7'sini oluşturmasına rağmen, fiyatlar küresel olarak belirleniyor ve herhangi bir eksiklik herkes için maliyetleri artırarak kıtayı stagflasyon riskiyle karşı karşıya bırakıyor.
İkinci darbe enflasyon yoluyla geleceğini söyleyen Akuş, Avrupa Merkez Bankası'nın enerji şokunu yakından izlediğine ve bunun da enflasyon beklentilerini benzeri görülmemiş seviyelere çıkardığına işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:
Üçüncü darbe sanayi, ulaştırma ve hizmet sektörünü vuracak. Kimya, metalürji, gübre üretimi ve cam üretimi gibi enerji yoğun sektörler etkilenecek.
Ayrıca hava aracı yakıtı pazarında büyük eksiklik yaşandığına dikkat çeken uzman, “Avrupa daha önce Ortadoğu'dan yapılan ithalatın yüzde 75'ine bağımlıydı ve bu durum, Avrupa'yı ABD’den rekor düzeyde alım yapmaya zorladı” diye kaydetti.
Bazı ülkelerin, özellikle de yüksek enerji tüketimi veya borç yükü olan sanayileşmiş ülkelerin "daha savunmasız" olacağı konusunda uyarıda bulunan Akuş, krizin uzaması halinde bazı sektörlerde “ekonomik boğulmanın” yanı sıra hava yolu ve kimya endüstrilerinde krizler yaşanacağı tahmininde bulundu.