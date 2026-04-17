İstanbul'da taksiler için 'Singapur modeli' önerisi: 'Trafikte boş dolaşmak yerine en yakın durağa yönlendirilecek'
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı İsmet Dalcı, taksi hizmetlerinde müşteri memnuniyeti, verimlilik ve denetim odaklı yeni dönem hedefleri... 17.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-17T09:22+0300
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı İsmet Dalcı, taksi hizmetlerinde müşteri memnuniyeti, verimlilik ve denetim odaklı yeni dönem hedefleri kapsamında, bu işi dünyada en iyi yapan Singapur modelini örnek aldıklarını söyledi.
Ortaköy'deki bir sosyal tesiste düzenlenen basın toplantısında yeni dönem hedeflerini paylaşan İTEO Başkanı İsmet Dalcı, temel önceliklerinin müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak ve hizmet kalitesini artırmak olduğunu belirtti.
İstanbul'da taksilere yeni yöntem
Geçmişteki eksiklerle yüzleşecek bilince sahip olduklarını ifade eden İTEO Başkanı Dalcı “Bu eksikleri gidermek adına, kendi teknolojik aplikasyonumuzdan meslek yasamıza, sosyal medya yönetiminden operasyonel hızımıza kadar yeni bir yapı kuruyoruz” dedi.
“İstanbul’daki 20 bin 311 taksi, şu an %48 verimlilikle çalışıyor. Yani bir taksi, 100 kilometre yol yapıyorsa, bunun 52 kilometresi boştur. Verimliliği %48’den %90 seviyelerine çıkardığımızda, trafiğe tek bir yeni araç eklemeden 8.531 yeni taksi sisteme girmiş gibi bir etki olacak. Sistemin mantığı şu şekilde işleyecek: İstanbul’daki tüm taksi durakları birbiriyle entegre bir yapıda çalışacak ve bir ‘havuz sistemi’ oluşturulacak. Örneğin Bostancı’dan yolcu alan bir taksi Kadıköy’e ulaştığında, trafikte boş dolaşmak yerine sistem tarafından en yakın taksi durağına yönlendirilerek sıraya dâhil edilecek. Böylece taksilerin boş dolaşma oranı azaltılacak, verimlilik artırılacak ve şehir trafiğine ek yük bindirmeden daha fazla yolcuya hizmet verilebilecek
'Uygulamadaki ek ücretler olmamalı'
Dijital taksi çağırma uygulamalarının yüksek komisyon oranlarına değinen Dalcı “Yasalar gereği taksimetrenin üstünde kimsenin ekstra ücret ödememesi lazım. Kısa mesafe taksi 210 TL şu anda. Bir uygulamada 50 TL, başka bir uygulamada 90 TL’ye varan ekstra komisyonlar ödeniyor. 210 liralık yolculuk size 300 liraya geliyor. Bu uygulama firmaları aynı zamanda taksi esnafından da %11 ile %25’e varan komisyonlar alıyor. Burada ciddi sıkıntı var. Biz kesinlikle komisyonlara karşıyız. Bu uygulama firmalarının gerek belediye gerekse Ticaret Bakanlığı tarafından bir zapturapt altına alınmasını istiyoruz” çağrısı yaptı.