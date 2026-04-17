İstanbul'da taksiler için 'Singapur modeli' önerisi: 'Trafikte boş dolaşmak yerine en yakın durağa yönlendirilecek'

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı İsmet Dalcı, taksi hizmetlerinde müşteri memnuniyeti, verimlilik ve denetim odaklı yeni dönem hedefleri... 17.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-17T09:22+0300

Ortaköy'deki bir sosyal tesiste düzenlenen basın toplantısında yeni dönem hedeflerini paylaşan İTEO Başkanı İsmet Dalcı, temel önceliklerinin müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak ve hizmet kalitesini artırmak olduğunu belirtti.İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı İsmet Dalcı, taksi hizmetlerinde müşteri memnuniyeti, verimlilik ve denetim odaklı yeni dönem hedefleri kapsamında, bu işi dünyada en iyi yapan Singapur modelini örnek aldıklarını söyledi.İstanbul'da taksilere yeni yöntemGeçmişteki eksiklerle yüzleşecek bilince sahip olduklarını ifade eden İTEO Başkanı Dalcı “Bu eksikleri gidermek adına, kendi teknolojik aplikasyonumuzdan meslek yasamıza, sosyal medya yönetiminden operasyonel hızımıza kadar yeni bir yapı kuruyoruz” dedi.Taksi boşa çalışmayacak'Uygulamadaki ek ücretler olmamalı'Dijital taksi çağırma uygulamalarının yüksek komisyon oranlarına değinen Dalcı “Yasalar gereği taksimetrenin üstünde kimsenin ekstra ücret ödememesi lazım. Kısa mesafe taksi 210 TL şu anda. Bir uygulamada 50 TL, başka bir uygulamada 90 TL’ye varan ekstra komisyonlar ödeniyor. 210 liralık yolculuk size 300 liraya geliyor. Bu uygulama firmaları aynı zamanda taksi esnafından da %11 ile %25’e varan komisyonlar alıyor. Burada ciddi sıkıntı var. Biz kesinlikle komisyonlara karşıyız. Bu uygulama firmalarının gerek belediye gerekse Ticaret Bakanlığı tarafından bir zapturapt altına alınmasını istiyoruz” çağrısı yaptı.

