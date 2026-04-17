https://anlatilaninotesi.com.tr/20260417/iranli-yetkili-iran-yeniden-savasa-donusu-tetikledigi-icin-gecici-ateskesi-kabul-etmedi-1105092711.html

İranlı yetkili: İran, yeniden savaşa dönüşü tetiklediği için geçici ateşkesi kabul etmedi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade, Antalya Diplomasi Forumu'nda geçici ateşkes ve Hürmüz Boğazı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. 17.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-17T13:18+0300

dünya

ortadoğu

i̇ran

i̇srail

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/11/1105091340_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a7e4a7e9aaa384304f336eb42dacafaf.jpg

Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026 kapsamında basın mensuplarına konuşan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade, ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes ve Hürmüz Boğazı hakkında konuştu.Hatibzade açıklamalarında, "Herhangi bir geçici ateşkesi kabul etmiyoruz. Çünkü diplomasiyi tüketmek için kullanılan ve ardından yeniden savaşa dönülen bu kısır döngü sona ermelidir" ifadesini kullandı.'Hürmüz Boğazı İran'ın kararıyla tarih boyunca açık tutuldu'Yürütülen müzakerelerde kısır döngüyü sona erdirmeyi amaçladıklarını belirten İranlı yetkili, savaş öncesi koşullara atıfta bulunarak, "(Hürmüz Boğazı) İran'ın kararıyla tarih boyunca açık tutulmuştur" sözlerini kaydetti. Hatibzade, İran'a göre ABD ve İsrail tarafından "sebepsiz başlatılan saldırıların bölgedeki gerilimi artırdığını" belirterek, "Bütün bölgeyi boğmaya ve İran'ı boğmaya, dünya ekonomisini ve küresel ekonomiyi de bundan zarar görmeye sürüklemeye karar verdiler" yorumunu yaptı.Hatibzade, bu savaşın ABD ve İsrail'in tercihiyle başladığını kaydederek, şunları söyledi:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

