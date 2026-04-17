‘İran, ABD ablukası devam ederse Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapatacak’

‘İran, ABD ablukası devam ederse Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapatacak’

Sputnik Türkiye

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi’nden bir kaynak, ABD’nin deniz ablukasının sürmesi halinde Hürmüz Boğazı’nın transit geçişlere kapatılacağını belirtti. 17.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-17T19:30+0300

2026-04-17T19:30+0300

2026-04-17T19:30+0300

Tasnim haber ajansının aktardığına göre, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nden bir kaynak, ABD'nin deniz ablukasına devam etmesi halinde, Tahran'ın bunu ateşkesin ihlali sayacağını ve Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapatacağını söyledi.Kaynak, “Eğer deniz ablukası devam ederse, bu durum ateşkes rejiminin ihlali olarak kabul edilecek ve Hürmüz Boğazı üzerinden transit geçiş kapatılacaktır” ifadelerini kullandı.İsrail-Hizbullah ateşkesini takiben İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı'nın ulaşıma açıldığını açıklamıştı.

i̇ran

hürmüz boğazı

abd

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇ran, i̇ran yüksek ulusal güvenlik konseyi, hürmüz boğazı, abd, i̇srail, hizbullah, abbas arakçi