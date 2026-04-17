‘İran, ABD ablukası devam ederse Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapatacak’
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi’nden bir kaynak, ABD’nin deniz ablukasının sürmesi halinde Hürmüz Boğazı’nın transit geçişlere kapatılacağını belirtti. 17.04.2026, Sputnik Türkiye
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi’nden bir kaynak, ABD’nin deniz ablukasının sürmesi halinde Hürmüz Boğazı’nın transit geçişlere kapatılacağını belirtti.
Tasnim haber ajansının aktardığına göre, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nden bir kaynak, ABD'nin deniz ablukasına devam etmesi halinde, Tahran'ın bunu ateşkesin ihlali sayacağını ve Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapatacağını söyledi.
Kaynak, “Eğer deniz ablukası devam ederse, bu durum ateşkes rejiminin ihlali olarak kabul edilecek ve Hürmüz Boğazı üzerinden transit geçiş kapatılacaktır” ifadelerini kullandı.
İsrail-Hizbullah ateşkesini takiben İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı'nın ulaşıma açıldığını açıklamıştı.
