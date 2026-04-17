https://anlatilaninotesi.com.tr/20260417/hurmuz-bogazi-acildi-borsa-istanbul-tum-zamanlarin-rekorunu-kirdi-1105106279.html
Hürmüz Boğazı açıldı: Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı
Hürmüz Boğazı açıldı: Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı
Sputnik Türkiye
Hürmüz Boğazı’nın 1.5 ay sonra yeniden açılması, piyasalarda pozitif etki yarattı. Gelişmenin ardından Borsa İstanbul’da rekor seviyeler görüldü. 17.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-17T18:39+0300
2026-04-17T18:39+0300
2026-04-17T18:39+0300
türki̇ye
türkiye
hürmüz boğazı
borsa i̇stanbul
rekor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/08/1099184596_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_8a32620810761dd5ce93ae2fc6255c50.jpg
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 14 bin 601.12 puana yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Endeks, 14 bin 587.93 puanla da günlük ve haftalık bazda en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.Küresel ticaret açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın 1.5 ay sonra açılmasının, piyasalardaki iyimserliği desteklediği değerlendiriliyor.
türki̇ye
hürmüz boğazı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/08/1099184596_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_14d7a7d020414ed9cb441b5073b45e7c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, hürmüz boğazı, borsa i̇stanbul, rekor
türkiye, hürmüz boğazı, borsa i̇stanbul, rekor
Hürmüz Boğazı açıldı: Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı
Hürmüz Boğazı’nın 1.5 ay sonra yeniden açılması, piyasalarda pozitif etki yarattı. Gelişmenin ardından Borsa İstanbul’da rekor seviyeler görüldü.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 14 bin 601.12 puana yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Endeks, 14 bin 587.93 puanla da günlük ve haftalık bazda en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
Küresel ticaret açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın 1.5 ay sonra açılmasının, piyasalardaki iyimserliği desteklediği değerlendiriliyor.