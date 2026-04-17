Gazeteci Muratcan Altuntoprak: İBB davasında nisan sonunda yeni tahliyeler bekleniyor
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu gazeteci Muratcan Altuntoprak oldu. Altuntoprak, devam eden İBB davasında son durumu aktardı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik devam eden dava süreci, hem yargı takviminin belirsizliği hem de duruşmalarda yaşanan dikkat çekici gelişmeler nedeniyle kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Davayı ilk gününden itibaren takip eden gazeteci Muratcan Altuntoprak, Yeri ve Zamanı programında Güçlü Özgan’ın konuğu oldu. Altuntoprak, nisan sonunda yeniden bir tutukluluk değerlendirmesi yapılacağı ve tahliyelerin beklendiğini söyledi.
Altuntoprak, şöyle anlattı:
“Takvim öngörülemez bir hale geldi. Nisan ortasını geride bıraktık ama daha henüz 36. sırada olan Ali Rıza Akyüz savunma yapabildi. 6. haftaya damga varan olaylardan biri İmamoğlu’nun bantlama meselesine tepkisiydi. İmamoğlu, ‘Benim bu ülkede korunmam yasak, şoförümün olması yasak, üniversite mezunu olmam yasak, Cumhurbaşkanı olmam zaten yasak’ dedi. Kameraların bantlanmasının VIP bir koruma tedbiri olduğu belirtildi. Çağlar Türkmen, ‘Ben 55 bin lira kazanan zar zor geçinen iki çocuklu biriyim. Çıkar amaçlı suç örgütüne yardım ediyorsam buradan benim bir çıkarım olmalıydı’ diyor. Ve Çağlar Türkmen kameralar bantlandı diye 355 gündür tutuklu. Ekrem İmamoğlu’nun koruma müdürü Mustafa Akın şunu da söyledi: “Kadir Topbaş döneminde alınan iki tane otomobil var. Alman markası, biri 2015 model biri 2017 model. Mustafa Akın’ın deyimiyle bombaya bile dayanıklı otomobiller. Ve bu otomobillerin güncel bedeli 200 milyon liranın üzerinde. İmamoğlu da buna vurgu yaptı ve “Bu otomobilleri ben satın almış olsam herhalde idamla yargılanırdım” dedi.”
Önümüzdeki haftalarda kimler savunma yapacak?
“Çağlar Türkmen sabah saatlerin 5,5 saatlerinde kapının polisler tarafından çaldığını görünce ‘Başkanın programı mı var, benim mi haberim yok’ diye sorduğunu söylüyor. Aklına gözaltı ihtimali bile gelmiyor. Etkin pişmanlıktan faydalanan bazı isimler ifadelerini geri çektiler bazıları ise ifadelerini değiştirdiler. Altıncı hafta İmamoğlu’nun savcı ve hakim diyaloglarıyla geçti. Kamera bantlama mevzusu sorulurken İmamoğlu Çağlar Türkmen’e ‘Kameraları soldan sağa mı bantlıyorsunuz, sağdan sola mı bantlıyorsunuz?’ diye sordu. Sanıklar ve izleyenler güldü, heyet müdahale etti. İmamoğlu, ‘Bir kamera bantlaması yüzünden dünyada tutuklu kimse yoktur herhalde’ ifadelerini kullandı. Pazartesi Boğaziçi İmar Yönetim Müdürlüğü’nün başındaki isim olan Elçin Karaoğlu savunmasıyla devam edecek. Onun ardından da İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan savunmasını yapacak. Devamında da bürokratlar savunmalarını yapacak. Sonraki hafta ise büyük ihtimalle Murat Kapki savunmasını yapacak. 30 Nisan’da bir tutukluluk değerlendirmesi yapılacak ve tahliyelerin olması bekleniyor. Bir sonraki değerlendirme ise 22 Mayıs’ta olacak.”