Gazeteci Muratcan Altuntoprak: İBB davasında nisan sonunda yeni tahliyeler bekleniyor

“Takvim öngörülemez bir hale geldi. Nisan ortasını geride bıraktık ama daha henüz 36. sırada olan Ali Rıza Akyüz savunma yapabildi. 6. haftaya damga varan olaylardan biri İmamoğlu’nun bantlama meselesine tepkisiydi. İmamoğlu, ‘Benim bu ülkede korunmam yasak, şoförümün olması yasak, üniversite mezunu olmam yasak, Cumhurbaşkanı olmam zaten yasak’ dedi. Kameraların bantlanmasının VIP bir koruma tedbiri olduğu belirtildi. Çağlar Türkmen, ‘Ben 55 bin lira kazanan zar zor geçinen iki çocuklu biriyim. Çıkar amaçlı suç örgütüne yardım ediyorsam buradan benim bir çıkarım olmalıydı’ diyor. Ve Çağlar Türkmen kameralar bantlandı diye 355 gündür tutuklu. Ekrem İmamoğlu’nun koruma müdürü Mustafa Akın şunu da söyledi: “Kadir Topbaş döneminde alınan iki tane otomobil var. Alman markası, biri 2015 model biri 2017 model. Mustafa Akın’ın deyimiyle bombaya bile dayanıklı otomobiller. Ve bu otomobillerin güncel bedeli 200 milyon liranın üzerinde. İmamoğlu da buna vurgu yaptı ve “Bu otomobilleri ben satın almış olsam herhalde idamla yargılanırdım” dedi.”