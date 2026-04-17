Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260417/eski-myanmar-devlet-baskani-myint-yeni-yil-affi-kapsaminda-serbest-birakildi-1105095635.html
Eski Myanmar Devlet Başkanı Myint, yeni yıl affı kapsamında serbest bırakıldı
Eski Myanmar Devlet Başkanı Myint, yeni yıl affı kapsamında serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
Myanmar'da hüküm giyen eski Devlet Başkanı Win Myint geleneksel yeni yıl (Thingyan) kutlamaları kapsamında çıkarılan afla tahliye edildi. 17.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-17T14:14+0300
2026-04-17T14:14+0300
dünya
win myint
myanmar
min aung hlaing
asya & pasifik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/0c/1049760160_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_873b82292fb104648407dbb86a33aafd.jpg
Myanmar Devlet Televizyonunun (MRTV) haberine göre, yaklaşık 4 bin 500'den fazla mahkumu kapsayan af çerçevesinde 2023'te hapis cezası indirilen Myint serbest bırakıldı.Söz konusu af kararı Myanmar'da 2021'de askeri darbeyle yönetime el koyan ve 10 Nisan'da yeni devlet başkanı olarak görevine başlayan General Min Aung Hlaing yönetiminde bir ilk oldu.Myanmar'da ulusal bayramlar dolayısıyla geniş kapsamlı af kararları alınması sık görülen bir uygulama olarak biliniyor.İdam cezasını da içeren terörle mücadele yasası, 2021'deki askeri darbenin ardından muhalif siyasetçiler, gazeteciler ve yönetime karşı çıkan kişilere yönelik yaygın şekilde uygulanmıştı.Bağımsız Siyasi Tutuklulara Yardım Derneğinin verilerine göre, 27 Şubat itibarıyla ülkede 22 bin 800'den fazla siyasi tutuklu bulunuyordu.
myanmar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/0c/1049760160_41:0:689:486_1920x0_80_0_0_8c9769c0cfbc0d0690b48566a64d5367.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
win myint, myanmar, min aung hlaing, asya & pasifik
win myint, myanmar, min aung hlaing, asya & pasifik

Eski Myanmar Devlet Başkanı Myint, yeni yıl affı kapsamında serbest bırakıldı

14:14 17.04.2026
© AAEski Myanmar Devlet Başkanı Win Myint
Eski Myanmar Devlet Başkanı Win Myint - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2026
© AA
Abone ol
Myanmar'da hüküm giyen eski Devlet Başkanı Win Myint geleneksel yeni yıl (Thingyan) kutlamaları kapsamında çıkarılan afla tahliye edildi.
Myanmar Devlet Televizyonunun (MRTV) haberine göre, yaklaşık 4 bin 500'den fazla mahkumu kapsayan af çerçevesinde 2023'te hapis cezası indirilen Myint serbest bırakıldı.
Söz konusu af kararı Myanmar'da 2021'de askeri darbeyle yönetime el koyan ve 10 Nisan'da yeni devlet başkanı olarak görevine başlayan General Min Aung Hlaing yönetiminde bir ilk oldu.
Myanmar'da ulusal bayramlar dolayısıyla geniş kapsamlı af kararları alınması sık görülen bir uygulama olarak biliniyor.
İdam cezasını da içeren terörle mücadele yasası, 2021'deki askeri darbenin ardından muhalif siyasetçiler, gazeteciler ve yönetime karşı çıkan kişilere yönelik yaygın şekilde uygulanmıştı.
Bağımsız Siyasi Tutuklulara Yardım Derneğinin verilerine göre, 27 Şubat itibarıyla ülkede 22 bin 800'den fazla siyasi tutuklu bulunuyordu.
Ali Bakıri - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2026
DÜNYA
13:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала