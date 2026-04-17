Eski Myanmar Devlet Başkanı Myint, yeni yıl affı kapsamında serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
Myanmar'da hüküm giyen eski Devlet Başkanı Win Myint geleneksel yeni yıl (Thingyan) kutlamaları kapsamında çıkarılan afla tahliye edildi. 17.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-17T14:14+0300
dünya
win myint
myanmar
min aung hlaing
asya & pasifik
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260417/iran-disisleri-bakan-yardimcisi-gecici-bir-ateskesi-kabul-etmiyoruz-1105094804.html
Myanmar Devlet Televizyonunun (MRTV) haberine göre, yaklaşık 4 bin 500'den fazla mahkumu kapsayan af çerçevesinde 2023'te hapis cezası indirilen Myint serbest bırakıldı.
Söz konusu af kararı Myanmar'da 2021'de askeri darbeyle yönetime el koyan ve 10 Nisan'da yeni devlet başkanı olarak görevine başlayan General Min Aung Hlaing yönetiminde bir ilk oldu.
Myanmar'da ulusal bayramlar dolayısıyla geniş kapsamlı af kararları alınması sık görülen bir uygulama olarak biliniyor.
İdam cezasını da içeren terörle mücadele yasası, 2021'deki askeri darbenin ardından muhalif siyasetçiler, gazeteciler ve yönetime karşı çıkan kişilere yönelik yaygın şekilde uygulanmıştı.
Bağımsız Siyasi Tutuklulara Yardım Derneğinin verilerine göre, 27 Şubat itibarıyla ülkede 22 bin 800'den fazla siyasi tutuklu bulunuyordu.