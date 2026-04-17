Erdoğan: 15 günlük ateşkesten memnuniyet duyuyoruz, kalıcı barış için değerlendirilmesi gerek
15:37 17.04.2026 (güncellendi: 16:16 17.04.2026)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barışa giden en kestirme yolun yapıcı diyalog ve diplomasi olduğunu dile getirip Türkiye'nin liderler zirvesine açık olduğunu dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu’nun açılış oturumunda konuştu.
Erdoğan, konuşmasında barışa giden en kestirme yolun yapıcı diyalog ve diplomasi olduğunu söyledi. Tarafların da istekli olması halinde Türkiye'nin liderler zirvesine açık olacağını dile getiren Erdoğan Rusya-Ukrayna krizine dair “Barış için her türlü desteğe hazırız.” dedi.
(Rusya-Ukrayna)Türkiye, tarafların istekli olması halinde liderler zirvesi dahil doğrudan müzakerelerin devamında kolaylaştırıcı adımı desteklemeye hazırdır
'Ateşkesten memnunuz'
15 günlük ateşkesten memnuniyet duyuyoruz, kalıcı barış için değerlendirilmesi gerek. Hürmüz'ün bir yakası İran ise diğer yakası Umman'dır. Körfez ülkelerinin açık denizlere erişim hakkı kısıtlanmamalıdır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezinde gerçekleştirilen "Antalya Diplomasi Forumu"nun resmi açılış törenine katılarak konuşma yaptı.
'Türkiye Liderler Zirvesi'ne hazırdır'
Şunu dile getirmek isterim, Türkiye Liderler Zirvesi dahil, doğrudan müzakerelerin devamı için her türlü kolaylaştırıcı adımı desteklemeye hazırdır. Komşumuz Suriye'de huzurun güçlendirilmesi, bölge için hayati önemde. Suriye Devlet Başkanı Şara'nın basiretli liderliğinde bu ülkenin son 1.5 yıllık süreçte kat ettiği mesafeden memnunuz.