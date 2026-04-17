Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260417/bakan-isikhandan-yemek-bedeli-aciklamasi-sigorta-priminden-istisna-tutulacak-1105098308.html
Bakan Işıkhan'dan yemek bedeli açıklaması: Sigorta priminden istisna tutulacak
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan işyerlerinde yemek verilmeyen durumlarda çalışanlara sağlanan günlük yemek bedelinin 300 TL'ye kadar olan... 17.04.2026, Sputnik Türkiye
ekonomi̇
vedat ışıkhan
sigorta primleri
yemek parası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/04/1091170539_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_0def7f0210f00c30784c58ccfe538ffe.jpg
İşyerlerinde yemek verilmeyen durumlarda çalışanlara sağlanan günlük yemek bedelinin 300 TL'ye kadar olan kısmı sigorta priminden istisna tutulacak. Yeni düzenlemeyi Çalışma ve Sosyam Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu. Çalışanların net kazancında artış olacakBakan Işıkhan sosyal medyasından yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/2026da-uygulanacak-gelir-vergisi-tarifesi-ile-vergi-ve-harc-tutarlari-aciklandi-1102401717.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/04/1091170539_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_4278b61d3260f5949be304c1ed542555.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Bakan Işıkhan'dan yemek bedeli açıklaması: Sigorta priminden istisna tutulacak

14:51 17.04.2026 (güncellendi: 16:02 17.04.2026)
© AA / Doğukan KeskinkılıçÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2026
Abone ol
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan işyerlerinde yemek verilmeyen durumlarda çalışanlara sağlanan günlük yemek bedelinin 300 TL'ye kadar olan kısmının sigorta priminden istisna tutulacağını duyurdu.
İşyerlerinde yemek verilmeyen durumlarda çalışanlara sağlanan günlük yemek bedelinin 300 TL'ye kadar olan kısmı sigorta priminden istisna tutulacak. Yeni düzenlemeyi Çalışma ve Sosyam Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu.

Çalışanların net kazancında artış olacak

Bakan Işıkhan sosyal medyasından yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:
"Resmi Gazete’de yayımlanan kanun ile çalışanlarımızın emeğini ve kazancını koruyan, işverenlerimize destek olan bir uygulamayı hayata geçirdik. Yapılan düzenleme sayesinde; İşyerinde yemek verilmeyen durumlarda, çalışanlara sağlanan günlük yemek bedelinin 300 TL’ye kadar olan kısmı sigorta priminden istisna tutulacak. Çalışanların net kazancında artış olacak. Bu tutar her yıl otomatik olarak güncellenecek. Çalışma hayatımız için hayırlı olmasını diliyorum."
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2025
EKONOMİ
2026'da uygulanacak gelir vergisi tarifesi ile vergi ve harç tutarları açıklandı
31 Aralık 2025, 23:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала