Avustralya’nın en çok madalyalı eski askeri 'savaş suçu işlemekle' suçlanıyor: Kefaletle serbest bırakıldı

Avustralya'da en çok madalyaya sahip olan eski asker savaş suçuyla yargılanıyor. Ben Roberts-Smith, Afganistan'da savaş suçu işlediği iddiasıyla geçen hafta... 17.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-17T10:49+0300

Avustralya’nın hayatta olup en çok madalyaya sahip olan eski askeri Ben Roberts-Smith, Afganistan’da görev yaptığı dönemde savaş suçu işlediği iddiaları kapsamında gözaltına alındıktan sonra kefaletle serbest bırakıldı.Avustralya Yayın Kuruluşu’nun (ABC) haberine göre, geçen hafta Sidney Havalimanı’nda gözaltına alınan 47 yaşındaki Roberts-Smith, mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, dava sürecinin uzun sürebileceğini dikkate alarak sanığın kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.Roberts-Smith, 2009-2012 yılları arasında Afganistan’da görev yaptığı sırada silahsız kişileri öldürdüğü iddiasıyla beş ayrı “savaş suçu kapsamında cinayet” suçlamasıyla karşı karşıya bulunuyor.'Emsalsiz dava' savunması yapıldıSanığın avukatları, söz konusu davanın “emsalsiz” olduğunu ve yargılamanın yıllar sürebileceğini belirtti. Avukatlar, Roberts-Smith’in bu süreçte tutuklu kalmasının adil yargılanma hakkını zedeleyebileceğini savundu. Mahkeme de bu değerlendirmeye katılarak kefalet kararı verdi.Geçmişteki dava süreci2013 yılında ordudan ayrılan Roberts-Smith, Avustralya’nın en yüksek askeri nişanlarından birine sahip olmasıyla tanınıyor. Ancak Afganistan’daki görevine ilişkin savaş suçu iddiaları uzun süredir kamuoyunun gündeminde. Roberts-Smith, 2023 yılında bu iddialarla ilgili haberler nedeniyle açtığı hakaret davasını kaybetmişti.Soruşturma raporlarıAvustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişliği (IGADF) tarafından daha önce yürütülen soruşturmalarda da Afganistan’da görev yapan bazı askerlerin savaş suçu işlediğine dair bulgular ortaya konmuştu.Kasım 2020’de yayımlanan raporda, Avustralyalı askerlerin 39 Afgan sivili öldürdüğüne ilişkin iddialar yer almıştı.

