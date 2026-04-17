Ali Çağatay: Papa’nın Elinde kılıç değil İncil var
İran'da neler oluyor?
Gazeteci Ali Çağatay Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında, Papa 14. Leo’nun açıklamalarına, Katolik dünyasında artan memnuniyete ve Papa’nın “tiranlara karşı” mesajlarının farklı inanç gruplarında da karşılık bulduğuna dikkat çekti.
‘Papa Leo, vicdani ruh olarak aramızda dolaşıyor’
Çağatay, Papa 14. Leo’nun son açıklamalarını değerlendirerek şöyle konuştu:
‘’Papa 14. Leo, müthiş şeyler yapıyor. Bütün Papaları yan yana koysanız bile, samimiyetle söylüyorum; bugüne kadarki icraatlarına bakıldığında 14. Leo’nun seviyesine ulaşamıyor. Bir vicdani ruh olarak aramızda dolaşıyor. Papa 14. Leo, dün şöyle bir şey söyledi: ‘’Dünya, bir grup Tiran tarafından tahrip ediliyor, dünyanın Tiran’lar tarafından tahrip edilmesine izin vermeyiniz.’’ Aslında adeta Mesih gibi dünyaya döndü; sanki İsa Mesih yeniden dirilmiş ve şu anda aramızda gibi. Bunu latife olsun diye söylemiyorum. İşte Mesih de gelse aşağı yukarı yapacağı bunlar. Başka ne olabilir ki? Dünyaya huzur ve barış getirmek isteyecektir. Bunun için gelecektir, yani Mesih'in yeniden dönmesi bu amaçladır.’’
Çağatay, Katolik dünyasında Papa 14. Leo’ya yönelik artan memnuniyete değindi:
''Katolik dünyasında büyük bir memnuniyet var. Biliyorsunuz, Hristiyanlıkta en büyük üç mezhep: Katoliklik, Ortodoksluk ve Protestanlıktır. Diğer küçük ayrımlar ise mezhepten ziyade daha çok yorum ve meşrep farklılıklarıdır. Katolikler ise bugün çoğunluğu oluşturmaktadır. Katolik dünyası 1 milyar 400 milyonluk bir nüfusa sahip. Müslümanlar da 1,5 milyar. Dolayısıyla Müslüman dünyasına eş değerde bir çoğunluğa sahip, üstelik de nitelikli bir çoğunluk.''
Çağatay, Papa 14. Leo’nun, Afrika ziyaretlerini değerlendirerek, bu temasların bölgedeki Hristiyanlara yönelik yaklaşımın değiştiğine işaret ettiğini söyledi:
‘’Papa Leo Kamerun'a kadar gitti, Cezayir'e gitti. Bütün buraları dolaşıyor. Papanın buraları dolaşması tamamen iyiliksever oluşundan kaynaklanmıyor. Yıllar yılı Afrika'da da Hristiyanlar var ve bu Hristiyanlar ikinci sınıf Hristiyan muamelesi görüyor. İşte Papa bunun da farkına vardı. Onların da birinci sınıf Hristiyanlar olarak dünya arenasında boy göstermelerine ve onların kendi kendilerini ispat etmesine, vücut bulmasına yardımcı olmaya çalışıyor.’’
‘Dünyada bir anket yapılsa , dünyadaki bir numaralı kişi Papa 14. Leo olarak çıkar’
Çağatay, Papa 14. Leo’nun evrensel ölçekte geniş yankı uyandıran mesajlarına dikkat çekerek şöyle konuştu:
‘’Papa 14. Leo'nun, Kamerun'da dünyanın bir avuç zalim tarafından yönetildiğini söylemesi Afrika'da şu anda dalga dalga yayılıyor. Afrika'nın gönlünü kazandı. Afrika'daki Müslümanların ve Hristiyanların herkesin kalbini kazanıyor. Dün, ‘Dünyayı mahveden ve milyarlarca dolar savaşa harcayan bu tiranların artık sonunun gelmesi gerektiğini’ söyledi. Dünyaya savaş ilan ediyor, tiranlara karşı savaş ilan ediyor. Tek başına, elinde kılıç değil İncil taşıyan bir Papa olarak ortaya çıktı ve bu inancı bayrak edinen siyasetçilere şu uyarıyı yaptı: “Dini, kişisel, askeri ve ekonomik çıkarlar için kullanmayın. Arkamızda büyük bir insanlık var. Ben, bütün insanlığı temsil ediyorum.’’Bir anket böyle bir çalışma yok ama şu anda dünyada bir anket yapılsa, dünyadaki bir numaralı kişi Papa 14. Leo olarak çıkar. Budistler, Konfüçyüsler, Ateistler, Agnostikler, Hristiyanlar, Müslümanlar, Yahudiler, herkesin Papa'nın arkasında olacağına dair büyük bir inanç gelişmiştir diye düşünüyorum.’’