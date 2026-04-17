Ali Çağatay: Papa’nın Elinde kılıç değil İncil var

‘’Papa 14. Leo'nun, Kamerun'da dünyanın bir avuç zalim tarafından yönetildiğini söylemesi Afrika'da şu anda dalga dalga yayılıyor. Afrika'nın gönlünü kazandı. Afrika'daki Müslümanların ve Hristiyanların herkesin kalbini kazanıyor. Dün, ‘Dünyayı mahveden ve milyarlarca dolar savaşa harcayan bu tiranların artık sonunun gelmesi gerektiğini’ söyledi. Dünyaya savaş ilan ediyor, tiranlara karşı savaş ilan ediyor. Tek başına, elinde kılıç değil İncil taşıyan bir Papa olarak ortaya çıktı ve bu inancı bayrak edinen siyasetçilere şu uyarıyı yaptı: “Dini, kişisel, askeri ve ekonomik çıkarlar için kullanmayın. Arkamızda büyük bir insanlık var. Ben, bütün insanlığı temsil ediyorum.’’Bir anket böyle bir çalışma yok ama şu anda dünyada bir anket yapılsa, dünyadaki bir numaralı kişi Papa 14. Leo olarak çıkar. Budistler, Konfüçyüsler, Ateistler, Agnostikler, Hristiyanlar, Müslümanlar, Yahudiler, herkesin Papa'nın arkasında olacağına dair büyük bir inanç gelişmiştir diye düşünüyorum.’’