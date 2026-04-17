ABB Başkanı Yavaş: Seçim 2023'te yapıldı, şimdiye kadar neyi beklediniz eğer bir suç varsa?

Mansur Yavaş, belediyeye yönelik soruşturmanın tamamen kanunsuz, hukuksuz, kendisini ve Ankara Büyükşehir Belediyesini itibarsızlaştırmak için yapıldığını... 17.04.2026, Sputnik Türkiye

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, partisinin seçim mitinginde, "belediyenin imkanlarını kullandığı" iddiasıyla hakkında soruşturma izni verilmesiyle ilgili "Seçim 2023'te yapıldı, bunların tespiti 2023 yılında yapıldı. Şimdiye kadar neyi beklediniz eğer bir suç varsa?" dedi.İçişleri Bakanlığınca 2019'dan bu yana 49 araştırma ön inceleme onayı verildiğini, sadece 6'sına soruşturma izni verildiğini belirten Yavaş, bunlardan ikisinin Danıştay tarafından bozulduğunu, ikisinin Danıştay incelemesinde olduğunu ve ikisi hakkında da Danıştay'a itiraz ettiklerini söyledi.Yavaş, 2023'te seçim mitinginde, "belediyenin imkanlarını kullandığı" iddiasıyla soruşturma izni verilmesiyle ilgili şunları kaydetti:Yavaş, soruşturmanın tamamen kanunsuz, hukuksuz, kendisini ve Ankara Büyükşehir Belediyesini itibarsızlaştırmak için yapıldığını savundu.Mansur Yavaş, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Ankara'da su fiyatlarıAnkara'da yaşanan su sıkıntısıyla ilgili soruya Yavaş, en az iki yıl daha Ankara'da su sıkıntısının olmayacağını aktardı.Yavaş, su fiyatlarıyla ilgili soru üzerine, Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan kararla su tüketiminde tasarrufu teşvik etmek için 0-10 metreküp su kullanımının yüzde 10 indirimli kullanıldığını, 30 metreküp ve üzeri su tüketiminde ise faturanın arttığını hatırlatarak, idare mahkemesinin kararıyla artık yaklaşık bir milyondan fazla kişinin suyu yüzde 10 zamlı kullanacağını yanıtını verdi.

