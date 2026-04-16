Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/turkiyedeki-faaliyetleri-kisitlandi--182-yillik-sigorta-sirketle-ilgili-aciklama-yapildi-1105057096.html
Türkiye'deki faaliyetleri kısıtlandı: 182 yıllık sigorta şirketiyle ilgili açıklama yapıldı
Türkiye'deki faaliyetleri kısıtlandı: 182 yıllık sigorta şirketiyle ilgili açıklama yapıldı
Sputnik Türkiye
SEDDK, Magdeburger Sigorta'nın mali bünyesindeki zafiyetin giderilmemesi nedeniyle tüm branşlarda yeni poliçe düzenleme ve yenileme yetkisinin geçici olarak...
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/0c/1058626191_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7618dc0bbb67edeafb6af127f396d7d9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/0c/1058626191_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_1821488c5070e06bd51a1ca0553a1c34.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
12:15 16.04.2026
© AAsigorta - iş - işçi
sigorta - iş - işçi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2026
© AA
Abone ol
SEDDK, Magdeburger Sigorta'nın mali bünyesindeki zafiyetin giderilmemesi nedeniyle tüm branşlarda yeni poliçe düzenleme ve yenileme yetkisinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Magdeburger Sigorta AŞ’ye ilişkin aldığı tedbirleri duyurdu. Şirketin mali bünyesindeki zafiyetin giderilememesi nedeniyle tüm branşlarda yeni poliçe düzenleme ve yenileme yetkisinin geçici olarak durdurulduğu açıklandı.

Mevcut poliçeler ne olacak?

Kurum, alınan kararın sigortalıların mevcut haklarını etkilemeyeceğinin altını çizdi. Açıklamada, Magdeburger Sigorta’nın daha önce düzenlemiş olduğu poliçeler kapsamında, özellikle hasar ödemeleri başta olmak üzere tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli tedbirlerin alındığı ifade edildi. SEDDK, sigorta sektöründe güven ve istikrarın korunmasının öncelikli hedef olduğunu vurgulayarak, sigortalıların hak ve menfaatlerini korumak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Türkiye'ye 2018'de geldi

Magdeburger Sigorta 2018 yılından itibaren Bor Holding bünyesinde sigortacılık faaliyeti gösteriyordu. Şirket 1844 yılında kurulmuştu.
Kadın ayakkabısı, topuklu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2026
EKONOMİ
Mali darboğazı aşamadı: 78 yıllık ünlü ayakkabı devi iflas etti
14 Nisan, 09:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала