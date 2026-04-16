Türkiye'deki faaliyetleri kısıtlandı: 182 yıllık sigorta şirketiyle ilgili açıklama yapıldı

SEDDK, Magdeburger Sigorta'nın mali bünyesindeki zafiyetin giderilmemesi nedeniyle tüm branşlarda yeni poliçe düzenleme ve yenileme yetkisinin geçici olarak...

2026-04-16T12:15+0300

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Magdeburger Sigorta AŞ’ye ilişkin aldığı tedbirleri duyurdu. Şirketin mali bünyesindeki zafiyetin giderilememesi nedeniyle tüm branşlarda yeni poliçe düzenleme ve yenileme yetkisinin geçici olarak durdurulduğu açıklandı. Mevcut poliçeler ne olacak?Kurum, alınan kararın sigortalıların mevcut haklarını etkilemeyeceğinin altını çizdi. Açıklamada, Magdeburger Sigorta’nın daha önce düzenlemiş olduğu poliçeler kapsamında, özellikle hasar ödemeleri başta olmak üzere tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli tedbirlerin alındığı ifade edildi. SEDDK, sigorta sektöründe güven ve istikrarın korunmasının öncelikli hedef olduğunu vurgulayarak, sigortalıların hak ve menfaatlerini korumak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.Türkiye'ye 2018'de geldi Magdeburger Sigorta 2018 yılından itibaren Bor Holding bünyesinde sigortacılık faaliyeti gösteriyordu. Şirket 1844 yılında kurulmuştu.

