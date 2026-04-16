https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/turkiyedeki-faaliyetleri-kisitlandi--182-yillik-sigorta-sirketle-ilgili-aciklama-yapildi-1105057096.html
Türkiye'deki faaliyetleri kısıtlandı: 182 yıllık sigorta şirketiyle ilgili açıklama yapıldı
Türkiye'deki faaliyetleri kısıtlandı: 182 yıllık sigorta şirketiyle ilgili açıklama yapıldı
Sputnik Türkiye
SEDDK, Magdeburger Sigorta'nın mali bünyesindeki zafiyetin giderilmemesi nedeniyle tüm branşlarda yeni poliçe düzenleme ve yenileme yetkisinin geçici olarak... 16.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-16T12:15+0300
2026-04-16T12:15+0300
2026-04-16T12:15+0300
ekonomi̇
sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu (seddk)
sigorta
sigorta şirketi
magdeburger sigorta
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/0c/1058626191_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7618dc0bbb67edeafb6af127f396d7d9.jpg
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Magdeburger Sigorta AŞ’ye ilişkin aldığı tedbirleri duyurdu. Şirketin mali bünyesindeki zafiyetin giderilememesi nedeniyle tüm branşlarda yeni poliçe düzenleme ve yenileme yetkisinin geçici olarak durdurulduğu açıklandı. Mevcut poliçeler ne olacak?Kurum, alınan kararın sigortalıların mevcut haklarını etkilemeyeceğinin altını çizdi. Açıklamada, Magdeburger Sigorta’nın daha önce düzenlemiş olduğu poliçeler kapsamında, özellikle hasar ödemeleri başta olmak üzere tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli tedbirlerin alındığı ifade edildi. SEDDK, sigorta sektöründe güven ve istikrarın korunmasının öncelikli hedef olduğunu vurgulayarak, sigortalıların hak ve menfaatlerini korumak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.Türkiye'ye 2018'de geldi Magdeburger Sigorta 2018 yılından itibaren Bor Holding bünyesinde sigortacılık faaliyeti gösteriyordu. Şirket 1844 yılında kurulmuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/0c/1058626191_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_1821488c5070e06bd51a1ca0553a1c34.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu (seddk), sigorta, sigorta şirketi, magdeburger sigorta
sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu (seddk), sigorta, sigorta şirketi, magdeburger sigorta
Türkiye'deki faaliyetleri kısıtlandı: 182 yıllık sigorta şirketiyle ilgili açıklama yapıldı
SEDDK, Magdeburger Sigorta'nın mali bünyesindeki zafiyetin giderilmemesi nedeniyle tüm branşlarda yeni poliçe düzenleme ve yenileme yetkisinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Magdeburger Sigorta AŞ’ye ilişkin aldığı tedbirleri duyurdu. Şirketin mali bünyesindeki zafiyetin giderilememesi nedeniyle tüm branşlarda yeni poliçe düzenleme ve yenileme yetkisinin geçici olarak durdurulduğu açıklandı.
Mevcut poliçeler ne olacak?
Kurum, alınan kararın sigortalıların mevcut haklarını etkilemeyeceğinin altını çizdi. Açıklamada, Magdeburger Sigorta’nın daha önce düzenlemiş olduğu poliçeler kapsamında, özellikle hasar ödemeleri başta olmak üzere tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli tedbirlerin alındığı ifade edildi. SEDDK, sigorta sektöründe güven ve istikrarın korunmasının öncelikli hedef olduğunu vurgulayarak, sigortalıların hak ve menfaatlerini korumak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
Magdeburger Sigorta 2018 yılından itibaren Bor Holding bünyesinde sigortacılık faaliyeti gösteriyordu. Şirket 1844 yılında kurulmuştu.