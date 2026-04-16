Serik Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti: 'Baskı yöntemiyle Serik alındı ya da başkanın geçmeye gönlü vardı'

İstifa etmesem görevde devam ederdim. Başkan kişisel inceletini kullanarak değiştirmek isteyebilirdi belki. AKP zaten baskı yapardı başkanım ama bana istifa etmem yönünde ya da görevden alınmam yönünde baskı yapardı. Ben böyle bir şansı onlara tanımadım. Doğru da olmazdı. Eğer bizi yöneten ya da birlikte seçim kazanarak geldiğimiz arkadaşımız AKP'ye geçiyor ise bizim orada durmamız, sahip olduğumuz ideolojiyi kırdırmamız doğru olmazdı. Onun için hiç onları beklemeden böyle bir durumda istifa etmeyi daha uygun gördüm. Kişisel servet kazanmak, kişiliğiniz uğruna çeşitli servet, mal, mülk kazanabilmek için kişiliğinizi satmayı ben çok doğru bulmuyorum. İnsanların belli bir duruşu ve çizgisi olmalıdır. O çizgiyi de kişisel menfaatler uğruna satmaması gerektiğini düşünüyorum. Başkan ile karşılaşmadık daha belediyeye gelmedi. Bugün de gelmedi. Yarın ben yine ilçede olacağım. Belki karşılaşırız ama zaman bana ne söyleyebilir, hiçbir şey söyleyemez. Söyleyebilecek mi, ne diyecek? Yani Serik’e daha iyi hizmet getirebilmek için AKP’ye geçtiğini iddia ediyor. Zaten iktidar batmış durumda, ekonomik olarak zor günler yaşıyor. Ne kazandırabilir ki, ne olacak? Bugüne kadar yapmadığı asfaltı mı yapacak? Zaten Serik Belediyesi 75 yıldır sağ iktidarlar tarafından yönetiliyordu. Son 3 dönemdir AKP yönetiyordu. Önceki 3 dönemde MHP yönetiyordu. Yapılanlar ortada, hala bir şey yapılamıyor. Hükümet böyle bir yerin rantını da, havasını da kendisi atmak istiyor. Dolayısıyla bizi son 2 yıldır AKP işlemez hale getirdi. Yani olmayan borçları çıkararak, sürekli baskı sürekli baskıyla değiştirmek istedi. Zorladı. Artık başkanı ne ile tehdit ettiler, nasıl zorladılar. Ya da başkan, kendime göre orayı çok bilemiyorum, bize kapalı o bölüm. Böyle bir geçişi sağladılar.