Saldırı anına ait görüntüleri paylaşan 2 kişi gözaltına alındı
Kahramanmaraş'taki okul saldırısına getirilen yayın yasağına rağmen sosyal medyada olay anı görüntüleriyle ilgili paylaşımda bulunan 2 kişi gözaltına alındı. 16.04.2026, Sputnik Türkiye
Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, okulda yaşanan silahlı saldırıya ilişkin getirilen yayın yasağını ihlal eden, soruşturmanın gizliliğini tehlikeye düşüren ve kamu düzenini bozmaya yönelik paylaşımlar yapan kişi veya kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.Bu kapsamda olay anına ait görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak yayın yasağını ihlal ettiği tespit edilen B.B.İ. ve B.K. gözaltına alındı.Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/saldiri-sonucu-kayip-cocuklar-var-iddialarina-dmm-yanit-verdi-1105046532.html
