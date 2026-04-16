İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Saldırı anına ait görüntüleri paylaşan 2 kişi gözaltına alındı
Saldırı anına ait görüntüleri paylaşan 2 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş'taki okul saldırısına getirilen yayın yasağına rağmen sosyal medyada olay anı görüntüleriyle ilgili paylaşımda bulunan 2 kişi gözaltına alındı. 16.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-16T02:07+0300
2026-04-16T02:07+0300
türki̇ye
kahramanmaraş
silahlı saldırı
okul
Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, okulda yaşanan silahlı saldırıya ilişkin getirilen yayın yasağını ihlal eden, soruşturmanın gizliliğini tehlikeye düşüren ve kamu düzenini bozmaya yönelik paylaşımlar yapan kişi veya kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.Bu kapsamda olay anına ait görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak yayın yasağını ihlal ettiği tespit edilen B.B.İ. ve B.K. gözaltına alındı.Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
türki̇ye
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kahramanmaraş, silahlı saldırı, okul
kahramanmaraş, silahlı saldırı, okul

Saldırı anına ait görüntüleri paylaşan 2 kişi gözaltına alındı

02:07 16.04.2026
Kahramanmaraş'taki okul saldırısına getirilen yayın yasağına rağmen sosyal medyada olay anı görüntüleriyle ilgili paylaşımda bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, okulda yaşanan silahlı saldırıya ilişkin getirilen yayın yasağını ihlal eden, soruşturmanın gizliliğini tehlikeye düşüren ve kamu düzenini bozmaya yönelik paylaşımlar yapan kişi veya kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda olay anına ait görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak yayın yasağını ihlal ettiği tespit edilen B.B.İ. ve B.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
