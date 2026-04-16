‘Okullarda güvenlik tedbirini artırmak sorunu çözmez’

‘Okullarda güvenlik tedbirini artırmak sorunu çözmez’

Uzman Psikiyatrist Dr. Ayhan Akcan, Okan Aslan'la Gün Ortası'nda okullarda yaşanan silahlı saldırılarla ilgili açıklamalarında okul önlerinde artırılan... 16.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-16T15:37+0300

2026-04-16T15:37+0300

2026-04-16T15:37+0300

radyo

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta bir gün arayla okullarda gerçekleştirilen saldırılar, bireysel silahlanma başta olmak üzere pek çok sorunu gündeme getirdi.Rehber öğretmenleri atamalarındaki düşüklük, dizi ve filmlerde şiddet özendiren sahnelere yer verilmesi gibi sebepler özellikle erkek çocuklarında artan şiddet olaylarının sebeplerinden sayılıyor. Ancak uzmanlar şiddete meylin bunlarla sınırlı kalmadığı, toplumsal bir sorun olduğu görüşünde.Uzman Psikiyatrist Dr. Ayhan Akcan, Okan Aslan’la Gün Ortası programında yaşanan son olaylarla ilgili gelişmeleri değerlendirdi. Sorunun bireysel silahlanma boyutuna değinen Akcan, pek çok başlığa da vurgu yaptı. Akcan, sorunların toplumsal olduğunu ifade ederek sosyal desteğe işaret etti:‘Bu iş polis ve jandarmayla çözülmez’Evde silah bulunduranlara eğitim zorunlu hale getirilmesi gerektiğini söyleyen Akcan, “Silah kasası da zorunlu olmalı. Denetim mekanizması işletilmeli. 182 gibi bir ihbar hattı olmalı. Silah Kanunu Tasarısı’nı gündeme getirip çözüm üretmeliler. 1954’ten kalma kanunu rafa kaldırmalılar. Diziler ve sosyal medya konuşurken konuyu taça atmamak gerek. Bunlar bilimsel olarak direkt belirleyici değil. İntiharlarda kopya olaylar söz konusu oldu. Ancak burada belirleyici olan sosyal medya ve diziler değil. Ciddi bir yasa ve sosyal tedbirler uygulanmalı. Eve silah alınırken eş rızası alınmalı, silah almak isteyen bir kişinin işlemine bekleme süresi getirilmeli. Ciddi bir sağlık muayenesi yapılmalı” diye konuştu.‘Önemli olan problemli çocuğu topluma kazandırmak’Okullardaki çeteleşme ve akran zorbalığına da dikkat çeken Akcan, şunları söyledi:

kahramanmaraş

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

radyo sputnik, radyo, radyo, ayhan akcan, kahramanmaraş