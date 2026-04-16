Nevzat Bahtiyar'a 17 yıl hapis cezası verildi: Narin cinayetine yardımdan suçlu bulundu
Sputnik Türkiye
Narin Güran davasında yeniden yargılanan Nevzat Bahtiyar, ''nitelikli kasten öldürme suçuna yardım'' suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 16.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-16T12:05+0300
türki̇ye
nevzat bahtiyar
narin güran
cinayet
cinayet büro amirliği
hapis
hapis cezası
hapis istemi
11:36 16.04.2026 (güncellendi: 12:05 16.04.2026)
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yeniden yargılanan komşu Nevzat Bahtiyar'a "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan 17 yıl hapis verildi.
Yargıtay 1. Ceza Dairesinin, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası kararını, "nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında değerlendirilmesi gerekçesiyle bozmasının ardından Nevzat Bahtiyar'ın yeniden yargılanmasına devam edildi.
Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmada, Narin Güran'ın cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden tutuklu sanık Bahtiyar ile Narin'in babası Arif Güran, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ve taraf avukatları hazır bulundu.
Kamerayla kayıt altına alınan duruşmada sanık Bahtiyar'ın savunma yapmasının, baba Arif Güran'ın ifadesinin dinlenilmesinin, taraf avukatlarının taleplerinin alınmasının, Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını sunmasının ardından duruşmaya bir süre ara verildi.
Aranın ardından davayı yeniden karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Bahtiyar'ın "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan 17 yıl hapse çarptırılmasına karar verdi.