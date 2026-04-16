Koray Kamacı: Trump, Papalık makamını artık daha fazla sıkıştıracak

“Amerika’da son papa seçimlerinde ‘biz seçtirdik’ diye bir anlayış oluştu. Papa Francis’i de ölmeden önce son ziyaret eden isim ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’di. Vance orada papalık seçimlerine müdahale etti. Amerika kendi çıkarları için, evanjelist politikaları için papalık makamını kullanmak istiyordu. Papa Leo, o yola girmek istemedi. Trump Oval Ofis’te sürekli kendisini kutsatıyor, kendisini seçilmiş kişi sanıyor. İran savaşında da sadece NATO değil, haçlı birliği konseptiyle, Papalığın da telkinleriyle bunu yürütmek istiyor ama Papa bu işe girmedi. Daha sonra Pentagon tarafından Papalığın ABD’deki temsilcisi çağrıldı ve fırçalandı. Bu savaşı dini bir savaş haline getirerek, Papa’dan da böyle söylemler bekliyorlar. Papa siyonizmin içerisinde olduğu bu konsorsiyuma çok sıcak bakmıyor. Papa 14. Leo’ya uyarı mahiyetinde bir suikast girişimi olabileceğine yönelik de iddialar var.”