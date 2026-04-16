Koray Kamacı: Trump, Papalık makamını artık daha fazla sıkıştıracak
Radyo Sputnik’te yayınlanan Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi’ne Araştırmacı-Yazar Koray Kamacı konuk olarak Donald Trump’la Papa 14. Leo arasındaki atışmayı... 16.04.2026, Sputnik Türkiye
ceyhun bozkurt'la bölgeni̇n kalbi̇
radyo sputnik
ceyhun bozkurt
papa 14. leo
Radyo Sputnik’te yayınlanan Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi’ne Araştırmacı-Yazar Koray Kamacı konuk olarak Donald Trump’la Papa 14. Leo arasındaki atışmayı yorumladı. Kamacı, “Trump, İran savaşını, dini bir savaş haline getirmek istiyor. Papalık makamını artık daha fazla sıkıştıracak” dedi.
Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi’nde konuşan Araştırmacı-Yazar Koray Kamacı, ABD Başkanı Donald Trump’la Papa 14. Leo arasındaki savaş polemiğine dair değerlendirmelerde bulundu.
Trump’ın Papa 14. Leo’yu “suç ve nükleer silahlar konusunda zayıf” ve “dış politikada berbar” söyleriyle hedef almaısyla başlayan polemik, Papa Leo’nun “Trump yönetiminden korkmuyorum” yanıtıyla sürmüştü. Polemiğin ardından ABD Başkanına yoğun tepki gelmişti.
‘Trump, Papa’yı da kullanarak İran savaşını dini bir savaş haline getirmek istiyor’
Yaşanan polemiği yorumlayan Kamacı, şöyle konuştu:
“Amerika’da son papa seçimlerinde ‘biz seçtirdik’ diye bir anlayış oluştu. Papa Francis’i de ölmeden önce son ziyaret eden isim ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’di. Vance orada papalık seçimlerine müdahale etti. Amerika kendi çıkarları için, evanjelist politikaları için papalık makamını kullanmak istiyordu. Papa Leo, o yola girmek istemedi. Trump Oval Ofis’te sürekli kendisini kutsatıyor, kendisini seçilmiş kişi sanıyor. İran savaşında da sadece NATO değil, haçlı birliği konseptiyle, Papalığın da telkinleriyle bunu yürütmek istiyor ama Papa bu işe girmedi. Daha sonra Pentagon tarafından Papalığın ABD’deki temsilcisi çağrıldı ve fırçalandı. Bu savaşı dini bir savaş haline getirerek, Papa’dan da böyle söylemler bekliyorlar. Papa siyonizmin içerisinde olduğu bu konsorsiyuma çok sıcak bakmıyor. Papa 14. Leo’ya uyarı mahiyetinde bir suikast girişimi olabileceğine yönelik de iddialar var.”
‘Papalık makamını daha çok sıkıştıracak’
Trump’ın tartışma yaratan ‘mesih’ paylaşımını hatırlatan Kamacı, “Bu paylaşımdan sonra Papalık makamı daha fazla sıkıştırılacak. ABD’de Papalık makamıyla ilgili daha fazla aksiyonlar göreceğiz. Bunlar yakın zamanda olacak şeyler”