İran'ın güneydoğusunda açılan ateşte 3 polis hayatını kaybetti
İran'ın güneydoğusunda açılan ateşte 3 polis hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan'da devriye görevi yürüten polislere açılan ateş sonucu 3 polisin hayatını kaybettiği bildirildi. 16.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-16T11:16+0300
2026-04-16T11:16+0300
2026-04-16T11:16+0300
İran merkezli Tasnim Haber Ajansına göre, Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler devriye görevindeki polis memurlarına ateş açtı.Silahlı saldırıda 3 polis memuru hayatını kaybetti.Saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışmaların başlatıldığı belirtildi.
İran'ın güneydoğusunda açılan ateşte 3 polis hayatını kaybetti
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan'da devriye görevi yürüten polislere açılan ateş sonucu 3 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.
İran merkezli Tasnim Haber Ajansına göre, Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler devriye görevindeki polis memurlarına ateş açtı.
Silahlı saldırıda 3 polis memuru hayatını kaybetti.
Saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışmaların başlatıldığı belirtildi.