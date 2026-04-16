İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı'nda 'okul güvenliği toplantısı': Valiler ve il milli eğitim müdürleri de katılacak
İçişleri Bakanlığı'nda 'okul güvenliği toplantısı': Valiler ve il milli eğitim müdürleri de katılacak
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 16 Nisan 2026 Perşembe günü okulların güvenliği gündemiyle kritik bir koordinasyon toplantısı... 16.04.2026, Sputnik Türkiye
252
60
2026
252
60
tr_TR
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
252
60
00:38 16.04.2026
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 16 Nisan 2026 Perşembe günü okulların güvenliği gündemiyle kritik bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirilecek.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla İçişleri Bakanlığı'nda yapılacak çevrim içi toplantıda, okullar ve çevrelerinde alınacak önlemler değerlendirilecek.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakanlık bünyesindeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) yarın saat 09.00'da yapılacak toplantıya İçişleri Bakanı Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Tekin' katılacak; valiler ve il milli eğitim müdürleri de video konferans sistemi üzerinden iştirak edecek.
Bakan Çiftçi, toplantının ardından Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için düzenlenecek cenaze törenleri için Kahramanmaraş'a hareket edecek.
0
loader
Заголовок открываемого материала