https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/icisleri-bakanliginda-okul-guvenligi-toplantisi--valiler-ve-il-milli-egitim-mudurleri-de-katilacak-1105046265.html
İçişleri Bakanlığı'nda 'okul güvenliği toplantısı': Valiler ve il milli eğitim müdürleri de katılacak
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 16 Nisan 2026 Perşembe günü okulların güvenliği gündemiyle kritik bir koordinasyon toplantısı... 16.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-16T00:38+0300
türki̇ye
kahramanmaraş
mustafa çiftçi
i̇çişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099267744_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_a978bcef15cf07e7108cf99b7754ea0e.jpg
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla İçişleri Bakanlığı'nda yapılacak çevrim içi toplantıda, okullar ve çevrelerinde alınacak önlemler değerlendirilecek.İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakanlık bünyesindeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) yarın saat 09.00'da yapılacak toplantıya İçişleri Bakanı Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Tekin' katılacak; valiler ve il milli eğitim müdürleri de video konferans sistemi üzerinden iştirak edecek.Bakan Çiftçi, toplantının ardından Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için düzenlenecek cenaze törenleri için Kahramanmaraş'a hareket edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/istanbul-valisi-gul-egitim-ogretim-faaliyetleri-guvenli-sekilde-devam-etmektedir-1105046150.html
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099267744_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_81732e263c4e986a66b09bf60a56a619.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kahramanmaraş, mustafa çiftçi, i̇çişleri bakanlığı
