Gazeteci Fethi Yılmaz, okul saldırılarının nedenlerini madde madde sıraladı
Gazeteci Fethi Yılmaz, Radyo Sputnik’te yayınlanan Yazı-Yorum programında okul saldırılarının nedenlerini bilimsel verilerle sıraladı. Silaha erişimin en... 16.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-16T21:36+0300
Gazeteci Fethi Yılmaz, Radyo Sputnik’te yayınlanan Yazı-Yorum programında okul saldırılarının nedenlerini bilimsel verilerle sıraladı. Silaha erişimin en önemli etken olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Bilimsel verilerle Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki olaylar bire bir örtüşüyor” dedi.
Gazeteci Fethi Yılmaz, Yazı-Yorum programında art arda gelen okul saldırılarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, saldırıların nedenlerini Amerika’daki araştırmalar üzerinden madde madde anlattı.
‘Okul saldırılarının nedenleri’
“Birincisi çocuğun zorbalığa uğraması. İkinci neden intihar eğilimi ve kriz hali. Akıl sağlığı tek başına bir veri değil ama bu da nedenlerden biri. Ve dördüncü etken, aynı zamanda en somut olanı silaha erişim. Amerika’da 1990-2016 arasındaki okul saldırılarının yüzde 80’i ailelerden çalınmış silahlarla gerçekleşiyor. Beşincisi ‘önceden görülen belirtiler ve plan sızdırma. Okul saldırısı vakalarının 4’te 3’ünden fazlasında en az bir kişinin saldırganın fikrini ya da planını önceden bildirdiği görülüyor. Öğretmenlerin fikrini neden önemsememiz gerektiğinin en önemli göstergesi. Altıncısı ev ve aile ortamı. Vakaların yüzde 72’sinde aile içerisinde sorunlar olduğu söyleniyor. Yedincisi ‘bulaşma ya da kopya etkisi’ olarak geçiyor. Bu bulaşma etkisi 13 gün sürüyor. Bunlar bir araya geldiğinde risk oluşuyor.”
‘Son olayla, bilimsel veriler bire bir örtüşüyor’
Bilimsel araştırmalarla son yaşanan olayların örtüştüğünü vurgulayan Yılmaz, “Kahramanmaraş’taki son saldırıya baktığımızda; öğretmeni bir veri veriyor, baba zaten silah deposu gibi ve çocuğa atış da yaptırıyor. Önden bir saldırı yapacağını da söylüyor. Çalışmalarla yaşanan olayla örtüşüyor” ifadelerini kullandı.
Saldırıların ardından ağırlıklı olarak oyunlar ve diziler üzerinde durulduğunu belirten Yılmaz, “Bunları etkisi yok demiyorum ama yapılan araştırmadaki 11 madde içerisinde bu 9’uncu sırada. Oyunlar ‘aktif deneyim’, diziler ‘pasif tüketim’ olarak tanımlanıyor. Oyunu oynarken karakter siz oluyorsunuz, karar veriyorsunuz. Bunlar o yüzden dizi-filmlere göre daha etkili. Ancak mafyavari dizilerde ‘abi, kahraman’ tiplemelerinin öne çıkarılması etkiyi artırıyor. En iyi silah kullanan, en iyi insan öldüren karakterlerin kahraman gibi sunulmasının etkileri bunlar. Ama yeniden söyleyelim bunlar ilk dört maddelerin içinde yok” diye konuştu.