Gazeteci Fethi Yılmaz, okul saldırılarının nedenlerini madde madde sıraladı

Gazeteci Fethi Yılmaz, okul saldırılarının nedenlerini madde madde sıraladı

Gazeteci Fethi Yılmaz, Radyo Sputnik'te yayınlanan Yazı-Yorum programında okul saldırılarının nedenlerini bilimsel verilerle sıraladı. Silaha erişimin en... 16.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-16T21:36+0300

2026-04-16T21:36+0300

fethi̇ yilmaz’la yazi-yorum

radyo

radyo

radyo sputnik

kahramanmaraş

amerika

Gazeteci Fethi Yılmaz, Yazı-Yorum programında art arda gelen okul saldırılarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, saldırıların nedenlerini Amerika’daki araştırmalar üzerinden madde madde anlattı.‘Okul saldırılarının nedenleri’Yılmaz şöyle konuştu:‘Son olayla, bilimsel veriler bire bir örtüşüyor’Bilimsel araştırmalarla son yaşanan olayların örtüştüğünü vurgulayan Yılmaz, “Kahramanmaraş’taki son saldırıya baktığımızda; öğretmeni bir veri veriyor, baba zaten silah deposu gibi ve çocuğa atış da yaptırıyor. Önden bir saldırı yapacağını da söylüyor. Çalışmalarla yaşanan olayla örtüşüyor” ifadelerini kullandı.Dizi ve oyunların etkisiSaldırıların ardından ağırlıklı olarak oyunlar ve diziler üzerinde durulduğunu belirten Yılmaz, “Bunları etkisi yok demiyorum ama yapılan araştırmadaki 11 madde içerisinde bu 9’uncu sırada. Oyunlar ‘aktif deneyim’, diziler ‘pasif tüketim’ olarak tanımlanıyor. Oyunu oynarken karakter siz oluyorsunuz, karar veriyorsunuz. Bunlar o yüzden dizi-filmlere göre daha etkili. Ancak mafyavari dizilerde ‘abi, kahraman’ tiplemelerinin öne çıkarılması etkiyi artırıyor. En iyi silah kullanan, en iyi insan öldüren karakterlerin kahraman gibi sunulmasının etkileri bunlar. Ama yeniden söyleyelim bunlar ilk dört maddelerin içinde yok” diye konuştu.

kahramanmaraş

amerika

Fethi Yılmaz

Fethi Yılmaz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Fethi Yılmaz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, kahramanmaraş, amerika