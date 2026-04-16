DMM, okul saldırısında 'deliller toplanmadan temizlik yapıldı' iddiasına yanıt verdi
Sputnik Türkiye
DMM, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında 'olay yeri incelemesi' tamamlanmadan temizlik çalışmalarına başlandığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu duyurdu. 16.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-16T13:48+0300
Kahramanmaraş'ta 9 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısıyla ilgili bazı sosyal medya platformlarında 'olay yeri incelemesi bitmeden temizlik çalışması yapıldığı ve delillerin karartıldığı' iddia edilmişti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek temizlik çalışmalarının incelemelerin nihayete ermesinin ardından ilgili kurumlardan alınan resmi onay ve izin doğrultusunda başladığını dile getirdi. Resmi kurumlardan alınan resmi onay ve izinle yapıldıDMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Bazı sosyal medya platformlarında yer alan, Kahramanmaraş'ta yaşanan acı olayın ardından 'olay yeri incelemesi bitmeden temizlik çalışmalarının başladığı ve delillerin karartıldığı' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.Cumhuriyet savcılığı koordinesinde yürütülen olay yeri inceleme ve tüm delil toplama faaliyetleri, uzman ekiplerce titizlikle icra edilerek eksiksiz bir şekilde tamamlanmıştır. Gerçekleştirilen temizlik çalışmaları, incelemelerin nihayete ermesinin ardından ilgili kurumlardan alınan resmi onay ve izin doğrultusunda başlatılmıştır. Adli süreci sekteye uğratmayı, kamuoyunu yanıltmayı ve kurumlarımızı itibarsızlaştırmayı hedefleyen bu tür asılsız iddia ve paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması büyük önem arz etmektedir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/okul-saldirisinin-plani-bilgisayarindan-cikti-saldiriyi-11-nisanda-planlamis-bilgisayari-1105052933.html
