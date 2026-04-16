İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/dmm-okul-saldirisinda-deliller-toplanmadan-temizlik-yapildi-iddiasina-yanit-verdi-1105061801.html
DMM, okul saldırısında 'deliller toplanmadan temizlik yapıldı' iddiasına yanıt verdi
Sputnik Türkiye
DMM, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında 'olay yeri incelemesi' tamamlanmadan temizlik çalışmalarına başlandığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu duyurdu. 16.04.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0f/1105035970_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_8404557eb517395032fe5d83c45f26bb.jpg
Kahramanmaraş'ta 9 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısıyla ilgili bazı sosyal medya platformlarında 'olay yeri incelemesi bitmeden temizlik çalışması yapıldığı ve delillerin karartıldığı' iddia edilmişti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek temizlik çalışmalarının incelemelerin nihayete ermesinin ardından ilgili kurumlardan alınan resmi onay ve izin doğrultusunda başladığını dile getirdi. Resmi kurumlardan alınan resmi onay ve izinle yapıldıDMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Bazı sosyal medya platformlarında yer alan, Kahramanmaraş'ta yaşanan acı olayın ardından 'olay yeri incelemesi bitmeden temizlik çalışmalarının başladığı ve delillerin karartıldığı' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.Cumhuriyet savcılığı koordinesinde yürütülen olay yeri inceleme ve tüm delil toplama faaliyetleri, uzman ekiplerce titizlikle icra edilerek eksiksiz bir şekilde tamamlanmıştır. Gerçekleştirilen temizlik çalışmaları, incelemelerin nihayete ermesinin ardından ilgili kurumlardan alınan resmi onay ve izin doğrultusunda başlatılmıştır. Adli süreci sekteye uğratmayı, kamuoyunu yanıltmayı ve kurumlarımızı itibarsızlaştırmayı hedefleyen bu tür asılsız iddia ve paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması büyük önem arz etmektedir."
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
SON HABERLER
tr_TR
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0f/1105035970_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_711ce3252213a001160eb5987a77cb3e.jpg
1920
1920
true
13:48 16.04.2026
© Sinan DorukKahramanmaraş
Kahramanmaraş - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2026
© Sinan Doruk
Abone ol
Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2026
TÜRKİYE
10:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
