Beynin kendini onarmasını sağlayan gen keşfedildi: Umut veren sonuçlar

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, sinir hasarını onarmaya yardımcı olabilecek bir gen keşfetti. Bulguların, özellikle MS ve serebral palsi gibi hastalıklar için yeni tedavi... 16.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-16T16:42+0300

Bilim insanları, beynin kendini onarma sürecini destekleyen önemli bir genetik mekanizmayı ortaya çıkardı. Araştırmanın, Şangay Jiao Tong Üniversitesi Tıp Okulu’na bağlı Songjiang Hastanesi’nde yürütüldüğü belirtildi.Çalışmada, yüksek rakımlarda yaşayan hayvanlarda bulunan bir gen mutasyonunun, sinirleri koruyan yapıyı yeniden oluşturabildiği ifade edildi. Bu durumun insanlarda da sinir hasarının onarılması için yeni bir yol açabileceği aktarıldı.Beyindeki kritik yapı mercek altındaAraştırmada, sinir liflerini saran 'miyelin kılıfı' üzerinde duruldu. Bu yapının, sinir sinyallerinin hızlı iletilmesi için hayati öneme sahip olduğu belirtildi.Uzmanlara göre, miyelin zarar gördüğünde serebral palsi, MS ve yaşa bağlı bazı beyin hastalıkları ortaya çıkabiliyor.Düşük oksijen seviyelerinin özellikle erken yaşta bu yapıya zarar verdiği ve bunun kalıcı hasarlara yol açabildiği ifade edildi.Gen mutasyonu dikkat çektiÇalışmada incelenen 'Retsat' geni, yüksek rakımlarda yaşayan hayvanlarda doğal olarak bulunuyor. Bu genin, düşük oksijen koşullarına rağmen beyin fonksiyonlarını koruduğu aktarıldı.Deneylerde, bu mutasyona sahip farelerin öğrenme, hafıza ve sosyal davranış testlerinde daha başarılı olduğu görüldü. Ayrıca bu farelerin beyinlerinde daha fazla miyelin oluştuğu tespit edildi.Araştırmacı Liang Zhang, "Doğada bulunan genetik uyumlar hala öğrenecek çok şey sunduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.Yeni tedavi yolu olabilirAraştırmada ayrıca, bu etkinin A vitamini türevi 'ATDR' molekülüyle bağlantılı olduğu belirlendi. Bu molekülün, miyelin üreten hücreleri destekleyerek sinir onarımını hızlandırdığı aktarıldı.MS benzeri hastalığa sahip farelerde yapılan deneylerde, bu molekülün verilmesiyle hastalığın şiddetinin azaldığı ve hareket kabiliyetinin arttığı gözlemlendi.Araştırmacılar, mevcut tedavilerin çoğunun bağışıklık sistemini hedeflediğini, ancak bu bulgunun doğrudan sinir onarımını hedefleyen yeni bir yaklaşım sunabileceğini vurguladı.

