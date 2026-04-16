TÜRKİYE
Anayasa Mahkemesi kararı: Adalet ve Demokrasi Partisi'nin hukuki varlığı sona erdi
Anayasa Mahkemesi kararı: Adalet ve Demokrasi Partisi'nin hukuki varlığı sona erdi
Anayasa Mahkemesi (AYM), Adalet ve Demokrasi Partisinin kendiliğinden dağılarak hukuki varlığının sona erdiğine karar verdi. 16.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-16T10:46+0300
2026-04-16T10:46+0300
türki̇ye
anayasa mahkemesi (aym)
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet ve Demokrasi Partisinin ilk büyük kongresini süresinde yapmadığı ve zorunlu organlarını oluşturmadığı gerekçesiyle AYM'ye başvurdu.Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu gereği 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 87. maddesi uyarınca partinin dağılmış sayılarak hukuki varlığının sona erdiğine hükmetti. Partinin tüm mallarının da hazineye geçmesine karar verildi.AYM'nin kararında, Siyasi Partiler Kanunu uyarınca bir siyasi partinin kuruluşuna ilişkin belgelerin İçişleri Bakanlığına tesliminin ardından 2 yıl içinde büyük kongrenin yapılmasının zorunlu olduğu, Adalet ve Demokrasi Partisinin ise bu zorunluluğu yerine getirmediği belirtildi.Kararda, partinin, zorunlu parti organlarını da oluşturmadığına işaret edilerek, bu nedenle hukuki varlığının sona erdiği ifade edildi.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
anayasa mahkemesi (aym)
anayasa mahkemesi (aym)

Anayasa Mahkemesi kararı: Adalet ve Demokrasi Partisi'nin hukuki varlığı sona erdi

10:46 16.04.2026
Anayasa Mahkemesi (AYM), Adalet ve Demokrasi Partisinin kendiliğinden dağılarak hukuki varlığının sona erdiğine karar verdi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet ve Demokrasi Partisinin ilk büyük kongresini süresinde yapmadığı ve zorunlu organlarını oluşturmadığı gerekçesiyle AYM'ye başvurdu.
Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu gereği 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 87. maddesi uyarınca partinin dağılmış sayılarak hukuki varlığının sona erdiğine hükmetti. Partinin tüm mallarının da hazineye geçmesine karar verildi.
AYM'nin kararında, Siyasi Partiler Kanunu uyarınca bir siyasi partinin kuruluşuna ilişkin belgelerin İçişleri Bakanlığına tesliminin ardından 2 yıl içinde büyük kongrenin yapılmasının zorunlu olduğu, Adalet ve Demokrasi Partisinin ise bu zorunluluğu yerine getirmediği belirtildi.
Kararda, partinin, zorunlu parti organlarını da oluşturmadığına işaret edilerek, bu nedenle hukuki varlığının sona erdiği ifade edildi.
TÜRKİYE
Türkiye
loader
Заголовок открываемого материала