Ali Çağatay: ‘Amerikan senatörleri sağduyu sorunu yaşıyorlar’

''Amerikan Senatosu’nda Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri politikalarını sınırlamayı amaçlayan bir tasarı 47'ye karşı 52 oyla reddedildi. Yani Senato, Trump’a saldırabilirsiniz, devam ediniz gayet iyi gidiyorsunuz diye onay verdi. Ancak bu sürecin en fazla ne zamana kadar devam edeceğini tahmin ediyorsunuz? 3 Kasım'a kadar. 3 Kasım'daki ara seçimlerden sonra Senato'daki çoğunluğunu kaybedebilir. Temsilciler Meclisi'nde zaten kaybetmiş durumda. O zaman daha büyük bir yenilgiye uğrayacak ve muhtemelen bu tür kararlar geçmeyecek. Bence, Amerikan senatörleri bir sağduyu sorunu yaşıyorlar.''