Ali Çağatay: ‘Amerikan senatörleri sağduyu sorunu yaşıyorlar’
İran'da neler oluyor?
Gazeteci Ali Çağatay Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında, ABD- İsrail, İran çatışmasındaki ateşkes sürecine ilişkin son gelişmeleri değerlendirerek, ABD’nin askeri hazırlıkları ve Senato kararlarını ele aldı.
Ali Çağatay, Pakistan heyetinin İran ziyareti, olası müzakereler ve sahadaki askeri hazırlıkların süreci daha kritik bir noktaya taşıdığını belirtti. ABD’nin tutumu ve Senato kararlarının ise sürecin seyrini doğrudan etkileyebileceğini ifade etti.
Çağatay, ateşkes sürecine ilişkin son gelişmeleri değerlendirerek şöyle konuştu:
''İran Savaşı'nda yeniden bir ateşkes masası kuruluyor. Pakistan heyeti, şu anda İran’da ve gelecekteki olası müzakereye bu ziyaretin ardından karar verilecek. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı şartlarını kabul etmesi şartıyla tekrar masaya gelecek. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir’in başkanlığındaki heyet, İran ziyaretinin ardından, gelecekte Washington-İsrail arasında yeni bir müzakere olup olmayacağına bu ziyaretin sonunda karar verileceğini ifade etti.''
İran’ın tek şartının Lübnan’daki ateşkes olduğunu vurgulayan Çağatay, taraflar arasındaki görüş ayrılığına dikkat çekti:
''İran'ın tek şartı var bildiğiniz gibi, Lübnan’da sağlanacak ateşkesin sürecin bir parçası haline getirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ise buna çok fazla yanaşmıyorlar. İran, ‘eğer Lübnan barış masasında, ateşkes masasında yoksa biz de yokuz’ diyor. İran burada son derece haklı bir gerekçe ileri sürüyor.''
‘Amerikan senatörleri bir sağduyu sorunu yaşıyorlar’
Çağatay, ABD Senatosu’nda, Trump’ın İran’a yönelik askeri politikalarını sınırlamayı amaçlayan tasarının reddedilmesini değerlendirdi:
''Amerikan Senatosu’nda Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri politikalarını sınırlamayı amaçlayan bir tasarı 47'ye karşı 52 oyla reddedildi. Yani Senato, Trump’a saldırabilirsiniz, devam ediniz gayet iyi gidiyorsunuz diye onay verdi. Ancak bu sürecin en fazla ne zamana kadar devam edeceğini tahmin ediyorsunuz? 3 Kasım'a kadar. 3 Kasım'daki ara seçimlerden sonra Senato'daki çoğunluğunu kaybedebilir. Temsilciler Meclisi'nde zaten kaybetmiş durumda. O zaman daha büyük bir yenilgiye uğrayacak ve muhtemelen bu tür kararlar geçmeyecek. Bence, Amerikan senatörleri bir sağduyu sorunu yaşıyorlar.''
Çağatay, Cumhuriyetçi senatörlerin bahsedilen kongreye yönelik ifadelerini değerlendirdi:
''Cumhuriyetçi senatörler kongre onayı olmadan uzun süreli askeri operasyonların sürdürülemeyeceğini, 60 günlük yasal sürenin geçtiğini ifade ediyorlar. Bu arada, Orta Doğu'daki askeri varlığını arttırıyor. Pentagon, Amerikan basınına göre yaklaşık 10 bin ek personel konuşlandıracak yüksek riskli bir kara operasyonuna hazırlanıyor.''