Aileler deprem davalarında 'olası kasttan' yargılama istiyor
Aileler deprem davalarında 'olası kasttan' yargılama istiyor
Gazeteci Güçlü Özgan'ın, Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu Avukat Baran Taygun Metin Oldu. Avukat Metin, deprem davalarında... 16.04.2026, Sputnik Türkiye
Güçlü Özgan’ın Yeri ve Zamanı programında gündeme gelen deprem davaları, Türkiye’de adalet arayışının en çarpıcı başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Programın bugünkü konuğu Baran Taygun Metin, özellikle yıkıcı depremler sonrası açılan davalarda ailelerin neden “olası kast” suçlamasıyla yargılama talep ettiğini hukuki boyutlarıyla ele aldı.Depremde hayatını kaybedenlerin yakınları, yalnızca bir ceza değil, aynı zamanda benzer ihmallerin tekrarının önüne geçecek güçlü bir emsal istiyor. Gazeteci Güçlü Özgan’ın sorularını yanıtlayan Avukat Metin, şöyle aktardı:
Aileler deprem davalarında 'olası kasttan' yargılama istiyor

13:14 16.04.2026
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu Avukat Baran Taygun Metin Oldu. Avukat Metin, deprem davalarında ailelerin neden olası kasttan yargılama talep ettiğini anlattı.
Güçlü Özgan’ın Yeri ve Zamanı programında gündeme gelen deprem davaları, Türkiye’de adalet arayışının en çarpıcı başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Programın bugünkü konuğu Baran Taygun Metin, özellikle yıkıcı depremler sonrası açılan davalarda ailelerin neden “olası kast” suçlamasıyla yargılama talep ettiğini hukuki boyutlarıyla ele aldı.
Depremde hayatını kaybedenlerin yakınları, yalnızca bir ceza değil, aynı zamanda benzer ihmallerin tekrarının önüne geçecek güçlü bir emsal istiyor. Gazeteci Güçlü Özgan’ın sorularını yanıtlayan Avukat Metin, şöyle aktardı:
“Hasan Alpargün davası olası kast alınmış tek dosya deprem dosyaları arasında. Genellikle sanıklara bilinçli taksirden ceza veriliyor. Bilinçli taksirde herhangi bir sanığın alabileceği en yüksek ceza 22 buçuk yıldır. Olası kastta o binada kaç insan olduğu önem arz eder ve sayı kadar ceza verilir. Hasan Alpargün apartmanında toplamda 96 kişi vefat ettiğinden ve bunların 62’si kadın ve çocuk olduğundan 62 defa müebbet hapis cezası ve 865 yıl hapis cezası verildi. Burada infaz yasası devreye giriyor. Peki neden insanlar bunu istiyor? ‘Biz öldük, canlarımız gitti’ diyorlar. Çürük binaları yapanların çıkıp yeniden bina yapmasını istemiyorlar. 2 defa olası kast kararı verildi. Kast doğrudan ve olası olarak ikiye ayrılır. Bilinçli taksirde öngörmek ancak sonuçları istememek söz konusudur. Bir bina söz konusuyken ise ancak binanın yapım aşamasında ileride yıkılma ihtimalinin önüne geçilebilir. O zaman demek ki burada bir deprem olacağının öngörülmesi gerekiyor. Bölgenin deprem bölgesi olduğunun da farkında ve bu uzmanlık alanı. Bu bina yapılırken ne yazık ki kar hırsıyla yapıldı. Bir an önce yapılsın ve satılsın diye yapıldı. Bu bütün deprem dosyalarına uygulanabilir bir durum. Her dosyadan olası kast çıkmayabilir ama en azından olası kasttan yargılama yapılsın istiyoruz. 20 Nisan’da duruşmayı göreceğiz, savunmamızı yapacağız. Umuyoruz ki olası kast kararı Türkiye için bir emsal olacak ve bir daha böyle çürük bina yapılması göze alınamayacak.”
