66 URL adresi için erişim engellenmesi talebinde bulunuldu, saldırı görüntülerinin paylaşıldığı grup kapatıldı

66 URL adresi için erişim engellenmesi talebinde bulunuldu, saldırı görüntülerinin paylaşıldığı grup kapatıldı

Sputnik Türkiye

Kahramanmaraş'taki saldırıya ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 66 URL adresi hakkında erişimin engellenmesi talebinde bulunulduğu ve saldırıya ilişkin... 16.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-16T02:00+0300

2026-04-16T02:00+0300

2026-04-16T02:00+0300

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yapılan incelemelerde Telegram üzerinden Kahramanmaraş'taki saldırıya ait görüntülerin paylaşıldığı ve provokatif içeriklerin dolaşıma sokulduğu belirlendi.Anadolu Ajansı'nda yer alan bilgiye göre kamu düzenini korumak ve söz konusu içeriklerin yayılmasını engellemek amacıyla 66 URL adresi hakkında içerik çıkarılması ve erişimin engellenmesi talebinde bulunuldu.Ayrıca yaklaşık 100 bin üyesi bulunan ve saldırıya ilişkin görüntülerin paylaşıldığı tespit edilen "C31K" adlı Telegram grubu kapatıldı.Provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen kullanıcılar hakkında da adli işlem başlatıldığı, soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü öğrenildi.

türki̇ye

kahramanmaraş

Sputnik Türkiye

kahramanmaraş, i̇letişim başkanlığı, emniyet genel müdürlüğü siber suçlarla mücadele daire başkanlığı, telegram