https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/66-url-adresi-icin-erisim-engellenmesi-talebinde-bulunuldu-saldiri-goruntulerinin-paylasildigi-grup-1105046765.html
66 URL adresi için erişim engellenmesi talebinde bulunuldu, saldırı görüntülerinin paylaşıldığı grup kapatıldı
66 URL adresi için erişim engellenmesi talebinde bulunuldu, saldırı görüntülerinin paylaşıldığı grup kapatıldı
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş'taki saldırıya ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 66 URL adresi hakkında erişimin engellenmesi talebinde bulunulduğu ve saldırıya ilişkin... 16.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-16T02:00+0300
2026-04-16T02:00+0300
2026-04-16T02:00+0300
türki̇ye
kahramanmaraş
i̇letişim başkanlığı
emniyet genel müdürlüğü siber suçlarla mücadele daire başkanlığı
telegram
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/19/1087243725_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7911e7932d586400a4c2af79d9e43a7d.jpg
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yapılan incelemelerde Telegram üzerinden Kahramanmaraş'taki saldırıya ait görüntülerin paylaşıldığı ve provokatif içeriklerin dolaşıma sokulduğu belirlendi.Anadolu Ajansı'nda yer alan bilgiye göre kamu düzenini korumak ve söz konusu içeriklerin yayılmasını engellemek amacıyla 66 URL adresi hakkında içerik çıkarılması ve erişimin engellenmesi talebinde bulunuldu.Ayrıca yaklaşık 100 bin üyesi bulunan ve saldırıya ilişkin görüntülerin paylaşıldığı tespit edilen "C31K" adlı Telegram grubu kapatıldı.Provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen kullanıcılar hakkında da adli işlem başlatıldığı, soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260416/saldiri-sonucu-kayip-cocuklar-var-iddialarina-dmm-yanit-verdi-1105046532.html
türki̇ye
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/19/1087243725_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2f0e0f24bdbb5a7eae622f2d9d70a772.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kahramanmaraş, i̇letişim başkanlığı, emniyet genel müdürlüğü siber suçlarla mücadele daire başkanlığı, telegram
kahramanmaraş, i̇letişim başkanlığı, emniyet genel müdürlüğü siber suçlarla mücadele daire başkanlığı, telegram
66 URL adresi için erişim engellenmesi talebinde bulunuldu, saldırı görüntülerinin paylaşıldığı grup kapatıldı
Kahramanmaraş'taki saldırıya ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 66 URL adresi hakkında erişimin engellenmesi talebinde bulunulduğu ve saldırıya ilişkin görüntülerin paylaşıldığı tespit edilen "C31K" adlı Telegram grubu kapatıldığı belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yapılan incelemelerde Telegram üzerinden Kahramanmaraş'taki saldırıya ait görüntülerin paylaşıldığı ve provokatif içeriklerin dolaşıma sokulduğu belirlendi.
Anadolu Ajansı'nda yer alan bilgiye göre kamu düzenini korumak ve söz konusu içeriklerin yayılmasını engellemek amacıyla 66 URL adresi hakkında içerik çıkarılması ve erişimin engellenmesi talebinde bulunuldu.
Ayrıca yaklaşık 100 bin üyesi bulunan ve saldırıya ilişkin görüntülerin paylaşıldığı tespit edilen "C31K" adlı Telegram grubu kapatıldı.
Provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen kullanıcılar hakkında da adli işlem başlatıldığı, soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü öğrenildi.