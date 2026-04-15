Tutuklu Başaran Aksu anlattı: Serbest kaldı; ayağının tozuyla maden yürüyüşüne katıldı

Buraya açıkçası, CHP milletvekili bir hanımefendi de geldi, Naz Hanım'dı sanırım, tam adını hatırlayamıyorum Giresun'dan. Ama onlar geldiklerinde sondaj makinesi henüz çalışmıyorlardı. Vatandaşa birlikte çok güzel şey yapılacak, instagram atılacak fotoğraflar çekildiler.10 dakika alanda kaldılar, daha sonra aşağı indiler. Sondaj vatandaşı asıl birazcık böyle kandırarak yukarı çıktı. Orada bize dendi ki, tamam biz valiyle konuşmadan hiçbir şekilde bu sondaj makinesi yukarı çıkmayacak.Görüşüp daha sonra işte gün içerisinde size de haber vereceğiz. Sonra bizi evlere yolladılar ve biz gittikten sonra saat 5.30 gibi makine oradan çok hızlı bir şekilde yukarı çıktı ve başladı artık çalışmaya. O dakikadan sonra da hiçbir şey yapamamaya başladık.AK Parti milletvekili geldi, MHP milletvekili de geldi Ertuğrul Konal. İkisiyle de konuştuk. İkisi de Sekü'nün, yani biliyorsunuz Sürebolu Deniz kenti rakım 30 olan güzel sıcak kahvesinde bizimle birlikte konuştular.Neredeyse şeyden başladılar, dünya bir alev topuydu. Ben işte sayın vekil konumuzu Sekü'ye getireyim dediğimde çok fazla oralı olunmadı çünkü onları da anlıyorum açıkçası. Her gece onlara da büyük bir eziyet ediyoruz aslında, zahmet veriyoruz.O çok hava soğuk Sekü'de, Sürebol'da. Jandarma bizi kovana kadar, alandan dağıtana kadar biz orada bekliyoruz. Çay demliyoruz, şarkı söylüyoruz, gelenlerle sohbet ediyoruz.Bir taraftan da o sondaj devam ediyor mu? Tabii ki, 3 var diye devam ediyorlar hiç durmadan. Mahkeme kararı da var. Geçen hafta dernekten avukat tanımı almıştım hanımefendi.O da mahkemenin karar verdiğini ve burada yaptırılan her işin aslında yasa dışı olduğunu da söylemişti. Yeni bir karar mı çıktı? Hayır, aksine şöyle bir şey oldu. Yani politika gerçekten çok arka kapılardan dolanma işi anladığım kadarıyla.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED olumlu kararını iptal etti. Ama Çevre Şehircilik İl Müdürü Murat Bey, kırıntı sondajı dışarıdadır, dahil değildir bu karara diye bir yazı imzaladı. Bu yarının üstünde kimse olamaz, Murat Bey de olamaz, hiçbir kuruluş olamaz. Ama böyle bir kağıtla, hemen alagöz madem bir kağıdı oradaki jandarmaya ileterek muhtar aracılığıyla bizi burada halk engelliyor, bizim makinemize zarar verebilirler deyip, kendilerini korumaya aldırarak sondaj makinesini çalıştırmaya başladılar. Diyeceksiniz ki hadi öyle bir hata oldu, hala nasıl devam ediyor? Ben de tam bu noktada işte sorumu soruyorum. Hala bu iki tane red kararına rağmen, pardon şey de reddedildi bu arada, ikinci dava da reddedildi, Çevre İl Müdürü'nün imzası da reddedildi.Hani o da şeye düştü. Benim her gün jandarmayı arayıp ihbar etmeme rağmen, köylünün ihbar etmesine rağmen, tutanak tutulmasına rağmen bu nasıl devam ediyor? Burada kolluk kuvveti beni kendi köyümde yukarı çıkartmıyor. Kime karşı neye karşı savaştığımızı da bilmiyoruz biz.Ben anlamlandıramadığım bir şeyin içindeyiz yaklaşık bir haftadır, düzenin içerisindeyiz. Ve bunu bence sadece açığa çıkartıp sonlandırabilecek kişi, dokunulmazlığı olan bir milletvekili. Tekrar söylüyorum, il, parti, ayırt etmeksizin sadece bir milletvekili yapabilir bunu.Çünkü bizim tutanaklarımız ya da ihbarlarımız anladığım kadarıyla işleme konulmuyor.