https://anlatilaninotesi.com.tr/20260415/sosyal-medyada-savasin-etkisi-kim-yukseldi-kim-yerinde-saydi-1105030386.html
Sosyal medyada savaşın etkisi: Kim yükseldi, kim yerinde saydı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Ali Çağatay Radyo Sputnik'teki Seyir Hali programında, ABD- İsrail, İran çatışması sebebiyle siyasi liderlerin takipçi sayılarındaki değişimi...
2026-04-15T12:14+0300
2026-04-15T12:14+0300
2026-04-15T12:14+0300
seyi̇r hali̇
radyo sputnik
radyo
radyo
pedro sanchez
donald trump
yahya seri
i̇ran
abd
instagram
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102430785_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_251a8cb1cfb9129e76ab1b99dafa2db0.jpg
Ali Çağatay, bazı isimlerin takipçi sayılarında dikkat çekici artışlar yaşanırken bazılarının ise sınırlı ya da durağan bir seyir izlediğini ifade etti.
i̇ran
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102430785_178:0:710:399_1920x0_80_0_0_3a566706395f9b37b784b69a9b4e7917.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, pedro sanchez, donald trump, yahya seri, i̇ran, abd, instagram, facebook, narendra modi, abdülfettah el sisi, abbas arakçi, lula da silva
radyo sputnik, radyo, radyo, pedro sanchez, donald trump, yahya seri, i̇ran, abd, instagram, facebook, narendra modi, abdülfettah el sisi, abbas arakçi, lula da silva
Sosyal medyada savaşın etkisi: Kim yükseldi, kim yerinde saydı
Gazeteci Ali Çağatay Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında, ABD- İsrail, İran çatışması sebebiyle siyasi liderlerin takipçi sayılarındaki değişimi değerlendirdi.
Ali Çağatay, bazı isimlerin takipçi sayılarında dikkat çekici artışlar yaşanırken bazılarının ise sınırlı ya da durağan bir seyir izlediğini ifade etti.
‘Pedro Sanchez'in bütün sosyal medya hesaplarında bir artış var’
Çağatay, savaşla birlikte Pedro Sanchez’in sosyal medya takipçi sayısında yaşanan dikkat çekici artışa değindi:
‘’Savaş başladığı günden bu yana, hangi siyasi liderin sosyal medyada takipçisi artmıştır, hangilerinin azalmıştır? Bunu siz de tahmin edebilirsiniz. Pedro Sanchez'in takipçi sayısında inanılmaz bir artış var. Pedro Sanchez'in, Instagram'da 28 Şubat'tan önce takipçi sayısı 875 bindi. Bugün, Pedro Sanchez'in Instagram'da takipçi sayısı 2 milyonun üzerinde. İki katından fazla takipçi kazanmış durumda. Pedro Sanchez'in bütün sosyal medya hesaplarında, hepsinde bir artış var.’’
‘Donald Trump büyük bir fenomen’
Çağatay, savaş sürecinde Donald Trump’ın sosyal medya takipçi sayısındaki artışa dikkat çekerek, Xi Jinping’in ise resmi bir sosyal medya hesabı kullanmadığını, buna karşın adına açılan fan hesaplarında takipçi sayısının arttığını söyledi:
''Donald Trump'ı sevin sevmeyin ama Donald Trump büyük bir fenomen. Donald Trump'ın, X’de 111 milyon takipçisi var. Savaştan önce 87 milyon civarındaydı. Savaş süresince yaklaşık 15 milyon üzerine koyarak geldi. Donald Trump'ın beğenilmeyen tutum ve davranışlarına bakarak ivme kaybettiğini düşünmeyiniz. Yani kötü insanlar da seviliyor, kötü insanlar da takip ediliyor. Sosyal medya iyi insanların ve kötü insanların yarıştığı bir yerdir. Trump'ın, sosyal medyada genel trendi şu: Savaş öncesi ve savaş sonrası. En büyük takipçi kitlesine sahip dünya liderlerinden biri. Xi Jinping'in hesaplarına baktım. Xi Jinping sosyal medya hesabı kullanmıyor resmi olarak. X'de yok, Instagram'da yok, Facebook'ta yok. Sadece adına açılmış fan hesapları var. Bu hesaplarda da takipçi sayısı artıyor ama kendine ait bir hesap kullanmıyor.''
Çağatay, savaş sürecinde Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya takipçi sayısında belirgin bir artış yaşanmadığını belirtti:
''Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hesaplarına baktım. Takipçi sayısında ciddi bir kıpırdanma yok. Çünkü Cumhurbaşkanı savaş süresince Türkiye'yi temsil eden kimliği nedeniyle tarafsız ve ara bulucu gözüktüğü için olsa da olur, olmasa da olur. Bir yere doğru ağırlığını koymuş olsaydı ya da tarafını belli etmiş olsaydı muhtemelen bu işten karlı çıkabilirdi. Karlı çıkabilirdi derken İran'ın destekliyoru olsaydı belki Pedro Sanchez'in hesaplarından daha hızlı bir artış olabilirdi.''
Çağatay, savaş sürecinde Lula da Silva, Abdülfettah El Sisi, Muhammed bin Salman ve Tamim bin Hamad Al Thani’nin sosyal medya takipçi sayılarında genel olarak sınırlı ya da stabil bir seyir izlendiğini belirtti:
''Brezilya devlet başkanı Lula da Silva'nın hesaplarına baktım. Lula da Silva'nın Instagram'da 14,5 milyon takipçisi var. İran savaşı döneminde Brezilya'nın barış çağrıları nedeniyle görünürlüğü arttı. Ama takipçi sayısında çok büyük bir artış yok. Mısır devlet başkanı Abdülfettah El Sisi’nin hesaplarına baktım. Kendisi mareşaldir. Abdülfettah El Sisi'nin X’de 6 milyon 290 bin takipçisi var. Ve savaş öncesi duruma göre stabil. Suudi Arabistan veliaht prensi, Muhammed Bin Selman'ın X hesabında 1 milyon 470 bin takipçi vardı. Takipçi sayısında dramatik bir artış yok. O da zaten görünmezliği tercih ediyor. Katar emiri, Tamim bin Hamad Al Thani’nin hesaplarına baktım. Savaş öncesinde ve sonrasında düşük görünürlüğü vardı. Katar'ın ara buluculuk rolü nedeniyle paylaşımı bir miktar arttı.''
‘Husi medyası şu anda dünyada parlayan bir yıldız gibi’
Çağatay, savaş sürecinde Yahya Seri’nin bireysel hesaplarına erişilemezken Husi medyasının öne çıktığını, Abbas Arakçi’nin sınırlı bir artış yaşadığını, Narendra Modi’nin ise küresel ölçekte en güçlü sosyal medya etkisine sahip liderlerden biri olarak öne çıktığını söyledi:
''Husi'lerin askeri sözcüsü, Yahya Seri'nin hesaplarına baktım. Resmi kişisel hesapları askıya alındığı için bakamadık. Husi medyası son derece aktif. Husi medyası şu anda dünyada parlayan bir yıldız gibi. İran Dışişleri Bakanı, Abbas Arakçi'nin hesaplarına baktım. Abbas Arakci'nin X’de 758 bin takipçisi var. Instagram'da 454 bin takipçisi var. Savaş öncesi ve savaş sonrasına göre çok büyük bir artış yok ama hafif bir kıpırdanma olduğunu görüyoruz. Dünyada, bu işi en iyi götüren yani sosyal medya açısından, en karlı olan kişi Hindistan Başbakanı Narendra Modi. Narendra Modi'nin bugün 106 milyonun üzerinde takipçisi var. Instagram'da 100 milyon takipçisi var. Youtube'da 30 milyon. Facebook'ta 54 milyon. 1,5 milyarlık Hindistan'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla 1,5 milyarlık Hindistan taraftarları ülkesinin vatandaşlarının yüklenmesiyle olabiliyor.''
Çağatay, savaş sürecinde bazı liderlerin sosyal medyada öne çıkarken, bazılarının ise durağan bir performans sergilediğini söyledi:
''Böylece demek ki bu savaşta en fazla takipçi artıran kişi Narendra Modi. İkinci sırada Pedro Sanchez var. Üçüncü sırada da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesaplarında çok büyük bir kıpırdanma yok. El Temim'in hesaplarında fazla bir kıpırdanma yok. Muhammed Bin Selman'ın hesaplarında bir kıpırdanma yok. Xi Jinping'in resmi hesabı olmadığı için takip etmek yani bir hüküm vermek çok zor. Yahya Seri'nin hesapları engellendiği için bilmiyoruz ama Husiler’in gayri resmi ilan ettikleri hesaplarında ciddi artışlar var.''