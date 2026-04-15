Menenjit şüphesiyle hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Menenjit şüphesiyle hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Sputnik Türkiye
Zonguldak'ta menenjit şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi yaşamını yitirdi. 15.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-15T12:56+0300
2026-04-15T12:56+0300
2026-04-15T12:56+0300
sağlik
zonguldak
menenjit
tedavi
hayatını kaybetti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/12/1097970259_0:0:932:524_1920x0_80_0_0_4adab8ceebbc78a559b084865222a5ec.jpg
Zonguldak'ta yüksek ateş, kusma, baş ağrısı ve bilinç kaybı şikayetiyle hastaneye kaldırılan ve 8 Nisan'dan beri menenjit şüphesiyle tedavi gören 14 yaşındaki Çağla Savaş yaşam mücadelesini kaybetti. Valilik sürecin hassasiyetle takip edildiğini açıkladı. Valilik: İkinci bir menenjit şüpheli vakası tespit edilmedi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde 8 Nisan'dan bu yana menenjit şüphesiyle tedavi gören Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Çağla Savaş, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Zonguldak Valiliğinden "çocuklarda menenjitin yayıldığı" yönündeki haberlere ilişkin yapılan açıklamada, sürecin hassasiyetle izlendiği, ikinci bir "menenjit şüpheli" vakanın tespit edilmediği belirtilmişti.Açıklamada, söz konusu durumla ilgili halk sağlığı ekiplerince okulda inceleme ve bilgilendirme çalışması yapıldığı, yakın temaslı öğrenciler, öğretmenler, kantin çalışanları ve aile bireylerine yönelik koruyucu tedavinin başlatıldığı kaydedilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260415/turkiyede-bir-ilk-kan-kanseri-hastalari-icin-car-t-hucre-tedavisi-donemi-basladi-10-hastaya-1105029870.html
zonguldak
zonguldak, menenjit, tedavi, hayatını kaybetti
zonguldak, menenjit, tedavi, hayatını kaybetti
Menenjit şüphesiyle hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Zonguldak'ta menenjit şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi yaşamını yitirdi.
Zonguldak'ta yüksek ateş, kusma, baş ağrısı ve bilinç kaybı şikayetiyle hastaneye kaldırılan ve 8 Nisan'dan beri menenjit şüphesiyle tedavi gören 14 yaşındaki Çağla Savaş yaşam mücadelesini kaybetti. Valilik sürecin hassasiyetle takip edildiğini açıkladı.
Valilik: İkinci bir menenjit şüpheli vakası tespit edilmedi
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde 8 Nisan'dan bu yana menenjit şüphesiyle tedavi gören Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Çağla Savaş, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Zonguldak Valiliğinden "çocuklarda menenjitin yayıldığı" yönündeki haberlere ilişkin yapılan açıklamada, sürecin hassasiyetle izlendiği, ikinci bir "menenjit şüpheli" vakanın tespit edilmediği belirtilmişti.
Açıklamada, söz konusu durumla ilgili halk sağlığı ekiplerince okulda inceleme ve bilgilendirme çalışması yapıldığı, yakın temaslı öğrenciler, öğretmenler, kantin çalışanları ve aile bireylerine yönelik koruyucu tedavinin başlatıldığı kaydedilmişti.