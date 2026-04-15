https://anlatilaninotesi.com.tr/20260415/menenjit-suphesiyle-hastaneye-kaldirilan-14-yasindaki-cocuk-yasamini-yitirdi-1105032100.html

Menenjit şüphesiyle hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Sputnik Türkiye

Zonguldak'ta menenjit şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi yaşamını yitirdi. 15.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-15T12:56+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/12/1097970259_0:0:932:524_1920x0_80_0_0_4adab8ceebbc78a559b084865222a5ec.jpg

Zonguldak'ta yüksek ateş, kusma, baş ağrısı ve bilinç kaybı şikayetiyle hastaneye kaldırılan ve 8 Nisan'dan beri menenjit şüphesiyle tedavi gören 14 yaşındaki Çağla Savaş yaşam mücadelesini kaybetti. Valilik sürecin hassasiyetle takip edildiğini açıkladı. Valilik: İkinci bir menenjit şüpheli vakası tespit edilmedi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde 8 Nisan'dan bu yana menenjit şüphesiyle tedavi gören Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Çağla Savaş, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Zonguldak Valiliğinden "çocuklarda menenjitin yayıldığı" yönündeki haberlere ilişkin yapılan açıklamada, sürecin hassasiyetle izlendiği, ikinci bir "menenjit şüpheli" vakanın tespit edilmediği belirtilmişti.Açıklamada, söz konusu durumla ilgili halk sağlığı ekiplerince okulda inceleme ve bilgilendirme çalışması yapıldığı, yakın temaslı öğrenciler, öğretmenler, kantin çalışanları ve aile bireylerine yönelik koruyucu tedavinin başlatıldığı kaydedilmişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

zonguldak, menenjit, tedavi, hayatını kaybetti