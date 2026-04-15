‘Körfez, gemilere Çin bayrağı çekmek istedi’

Barış Adıbelli, BAE'den Çin'e yapılan son ziyarette Körfez'in, tankerlere Çin bayrağı çekmeyi önerdiğini kaydetti. ABD'nin, Hürmüz ablukası ve İran savaşı ile... 15.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-15T17:33+0300

Venezuela ve İran müdahalesinin arka planında Çin ile girdiği küresel güç mücadelesi bulunan ABD, Pekin yönetimini Tayvan üzerinden de karşısına almayı hedefliyor. Çin’in bir parçası olduğu yazılı belgelerle teyit edilen Tayvan, Pekin için pazarlık kabul etmez varoluşsal bir kırmızı çizgiyi temsil ederken ABD, bölgedeki ayrılıkçı hareketleri destekliyor.Uluslararası hukuku ve ikili taahhütleri zorlayan bu askeri hamlelerin küresel bir kaosu tetikleme riski her geçen gün artarken Hürmüz Boğazı ve Körfez bölgesinde yoğunlaşan gerilimin temel hedefi Çin’in sanayisi için hayat damarı niteliğindeki kesintisiz enerji akışını kesmek olarak öne çıkıyor. Pekin’in deniz gücüyle verebileceği stratejik karşılıklar, bu gerilimin ABD iç siyasetinde ve küresel ekonomi genelinde Trump yönetimi için geri dönülemez bir yıkıma dönüşme potansiyelini barındırıyor.Hürmüz blokajı ve Çin’deki gelişmeler ile Küresel Güney’in pozisyonlarını Dr. Barış Adıbelli ile konuştuk.‘Çin, Tayvan’ın kendisinden koparmaya çalışılmasına müdahale ediyor’Tayvan’ın Çin’e ait olduğuna dönük yazılı beyanların bulunduğunu ifade eden Adıbelli, Pekin yönetiminin halka değil adanın kendisinden koparılmasına karşı mücadele ettiğini söyledi. Adıbelli, ABD için Hawaii neyse Tayvan’ın Çin için o olduğunu ifade etti:‘Tayvan’ı devlet olarak tanımanın jeopolitik çıkarların ötesinde bir anlamı yok’Tayvan’daki Demokratik İlerici Parti’nin ayrılıkçı olduğunu ifade eden Adıbelli, milliyetçiler ile Çinli komünistler arasındaki savaşa işaret ederek Amerika’nın o dönemki Çan Kay Şek iktidarını tanıdığını hatırlattı. Adıbelli, Tayvan’ı devlet olarak tanımanın jeopolitik çıkarlardan öte bir anlam ifade etmediğini söyledi:‘Çin, ayrılıkçıları muhatap almayacağını söyledi’Kuomintang ile Çin arasındaki ilişkilere işaret eden Adıbelli, Pekin yönetiminin asıl hedefinin Tayvan’ı uluslararası güçlere kullandırtmamak olduğunu söyledi:‘Çin’in bugünkü güç statüsünden Tayvan halkı da memnun’Adıbeli, Tibet’teki ayaklanmaların ardından Batı medyasının köpürtmeye çalıştığı Çin-Tayvan ayrılıkçılığının direkt olarak Tayvan tarafından reddedildiğini hatırlattı. Adıbelli, Çin’in Demokratik İlerici Parti dışındaki tüm partilerle hala temas halinde olduğunu da söyledi:‘ABD’nin asıl amacı Çin’e giden petrolü kesmek’Adıbelli, Çin’in iyi bir diplomasi yürüttüğünü vurgulayarak Marco Rubio’nun ABD-İran savaşının ardından yaptığı açıklamayı hatırlattı. Adıbelli’ye göre ABD-İran savaşının arkasında Çin’e giden petrolü kesmek yatıyor:‘Körfez ülkeleri Hürmüz’den geçebilmek için Çin bayrağı çekmek istedi’ABD-İran savaşının kilitlendiği nokta olan Hürmüz ile ilgili de konuşan Adıbelli, Çin tankerlerinin geçtiğini aktardı. Adıbelli, Körfez ülkelerinin de Hürmüz’den geçebilmek için gemilerine Çin bayrağı çekmek istediğini söyledi:‘Rusya ve Çin, sorunları diplomasiyle çözmekten yana’Trump’ın savaşa dahil etmek istediği Çin ve Rusya’nın diplomasiden yana olduğunu ifade eden Adıbelli, ABD’nin Orta Doğu’daki kaotik durumu sürekli kılarak Pekin’in bölgeye girmesini engellemeye çalıştığını aktardı:

Ceyda Karan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

radyo sputnik, radyo, radyo, abd, çan kay şek, şi cinping, barış adıbelli, çin, tayvan, kuomintang partisi (kmt), çin komünist partisi (çkp)