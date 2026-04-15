https://anlatilaninotesi.com.tr/20260415/iletisim-baskanligindan-okul-saldirilari-uyarisi-1105040088.html
İletişim Başkanlığı’ndan okul saldırıları uyarısı
İletişim Başkanlığı’ndan okul saldırıları uyarısı
Sputnik Türkiye
İletişim Başkanlığı, okul saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada şiddetin ayrıntılı aktarımı ve olayların dramatize edilmesinin benzer eylemleri... 15.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-15T17:37+0300
2026-04-15T17:37+0300
2026-04-15T17:37+0300
türki̇ye
i̇letişim başkanlığı
cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı
türkiye
saldırı
saldırı girişimi
silahlı saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/18/1054198212_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f044639012dd7c532d38d79dfd5710e9.jpg
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, son günlerde art arda yaşanan okul saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.Açıklamada, şiddet eylemlerinin ayrıntılı şekilde tasvir edilmesinin ve faillerle maktullerin kimliklerinin ön plana çıkarılmasının, benzer olaylara özendirici etki oluşturabileceği uyarısında bulunuldu.Kurum, olayların dramatize edilerek sürekli gündemde tutulmasının toplumda korku ve panik iklimini derinleştirebileceğine dikkat çekerek, medya kuruluşlarına önemli sorumluluklar düştüğünü vurguladı.Açıklamada, bu tür hassas olayların aktarımında ölçülülük, toplumsal duyarlılık ve etik gazetecilik ilkelerinin esas alınması gerektiği ifade edildi.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/18/1054198212_36:0:684:486_1920x0_80_0_0_cb531e6ccd434bff03c73f332f97a830.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇letişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı, türkiye, saldırı, saldırı girişimi, silahlı saldırı
i̇letişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı, türkiye, saldırı, saldırı girişimi, silahlı saldırı
İletişim Başkanlığı’ndan okul saldırıları uyarısı
İletişim Başkanlığı, okul saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada şiddetin ayrıntılı aktarımı ve olayların dramatize edilmesinin benzer eylemleri özendirebileceğini belirterek yayınlarda ölçülülük ve etik ilkelere uyulması gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, son günlerde art arda yaşanan okul saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, şiddet eylemlerinin ayrıntılı şekilde tasvir edilmesinin ve faillerle maktullerin kimliklerinin ön plana çıkarılmasının, benzer olaylara özendirici etki oluşturabileceği uyarısında bulunuldu.
Kurum, olayların dramatize edilerek sürekli gündemde tutulmasının toplumda korku ve panik iklimini derinleştirebileceğine dikkat çekerek, medya kuruluşlarına önemli sorumluluklar düştüğünü vurguladı.
Açıklamada, bu tür hassas olayların aktarımında ölçülülük, toplumsal duyarlılık ve etik gazetecilik ilkelerinin esas alınması gerektiği ifade edildi.