İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
İletişim Başkanlığı’ndan okul saldırıları uyarısı
İletişim Başkanlığı'ndan okul saldırıları uyarısı
İletişim Başkanlığı, okul saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada şiddetin ayrıntılı aktarımı ve olayların dramatize edilmesinin benzer eylemleri... 15.04.2026, Sputnik Türkiye
17:37 15.04.2026
© AACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2026
İletişim Başkanlığı, okul saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada şiddetin ayrıntılı aktarımı ve olayların dramatize edilmesinin benzer eylemleri özendirebileceğini belirterek yayınlarda ölçülülük ve etik ilkelere uyulması gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, son günlerde art arda yaşanan okul saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, şiddet eylemlerinin ayrıntılı şekilde tasvir edilmesinin ve faillerle maktullerin kimliklerinin ön plana çıkarılmasının, benzer olaylara özendirici etki oluşturabileceği uyarısında bulunuldu.
Kurum, olayların dramatize edilerek sürekli gündemde tutulmasının toplumda korku ve panik iklimini derinleştirebileceğine dikkat çekerek, medya kuruluşlarına önemli sorumluluklar düştüğünü vurguladı.
Açıklamada, bu tür hassas olayların aktarımında ölçülülük, toplumsal duyarlılık ve etik gazetecilik ilkelerinin esas alınması gerektiği ifade edildi.
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2026
Bahçeli: Dijitalleşme toplumsal dokuyu hedef alıp zayıflattığında, böylesi trajediler kaçınılmaz hale gelmektedir
17:28
