https://anlatilaninotesi.com.tr/20260415/iletisim-baskanligindan-okul-saldirilari-uyarisi-1105040088.html

İletişim Başkanlığı’ndan okul saldırıları uyarısı

İletişim Başkanlığı, okul saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada şiddetin ayrıntılı aktarımı ve olayların dramatize edilmesinin benzer eylemleri...

2026-04-15T17:37+0300

türki̇ye

i̇letişim başkanlığı

cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı

türkiye

saldırı

saldırı girişimi

silahlı saldırı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/18/1054198212_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f044639012dd7c532d38d79dfd5710e9.jpg

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, son günlerde art arda yaşanan okul saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.Açıklamada, şiddet eylemlerinin ayrıntılı şekilde tasvir edilmesinin ve faillerle maktullerin kimliklerinin ön plana çıkarılmasının, benzer olaylara özendirici etki oluşturabileceği uyarısında bulunuldu.Kurum, olayların dramatize edilerek sürekli gündemde tutulmasının toplumda korku ve panik iklimini derinleştirebileceğine dikkat çekerek, medya kuruluşlarına önemli sorumluluklar düştüğünü vurguladı.Açıklamada, bu tür hassas olayların aktarımında ölçülülük, toplumsal duyarlılık ve etik gazetecilik ilkelerinin esas alınması gerektiği ifade edildi.

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

