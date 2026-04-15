https://anlatilaninotesi.com.tr/20260415/hindistandaki-elektrik-santralinde-meydana-gelen-patlamada-olenlerin-sayisi-14e-yukseldi-1105028423.html

Hindistan'daki elektrik santralinde meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 14'e yükseldi

Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde bir elektrik santralinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e yükseldiği bildirildi. 15.04.2026, Sputnik Türkiye

dünya

asya & pasifik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0f/1105028604_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_4f36508a8308aac295ea16eab3a1dc9c.jpg

Hindustan Times gazetesinin haberine göre emniyet yetkilileri, ​​Sakti bölgesinin Singhitarai köyünde bulunan ve Vedanta firmasının işlettiği bir elektrik santralinde dün yaşanan kazan patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e ve yaralı sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı.Yaralıların tedavisinin çevre bölgelerdeki hastanelerde sürdüğünü bildiren yetkililer, patlamanın kazana bağlı yüksek basınçlı buhar borusundaki sızıntıdan kaynaklanmış olabileceğini değerlendiriyor.Dün Hindistan'ın Çatisgarh eyaletine bağlı Sakti bölgesinin Singhitarai köyünde bulunan bir elektrik santralinde patlama meydana gelmişti.Fabrika yönetimi yaptığı açıklamada, olaya ilişkin ayrıntıları netleştirmeye çalıştıklarını ve ilgili makamlarla işbirliği içinde kapsamlı soruşturmanın başlatıldığını bildirmişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

SON HABERLER

tr_TR

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

