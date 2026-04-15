https://anlatilaninotesi.com.tr/20260415/hindistandaki-elektrik-santralinde-meydana-gelen-patlamada-olenlerin-sayisi-14e-yukseldi-1105028423.html
Hindistan'daki elektrik santralinde meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 14'e yükseldi
Hindistan'daki elektrik santralinde meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 14'e yükseldi
Sputnik Türkiye
Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde bir elektrik santralinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e yükseldiği bildirildi. 15.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-15T11:26+0300
2026-04-15T11:26+0300
2026-04-15T11:26+0300
dünya
hindustan times
asya & pasifik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0f/1105028604_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_4f36508a8308aac295ea16eab3a1dc9c.jpg
Hindustan Times gazetesinin haberine göre emniyet yetkilileri, Sakti bölgesinin Singhitarai köyünde bulunan ve Vedanta firmasının işlettiği bir elektrik santralinde dün yaşanan kazan patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e ve yaralı sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı.Yaralıların tedavisinin çevre bölgelerdeki hastanelerde sürdüğünü bildiren yetkililer, patlamanın kazana bağlı yüksek basınçlı buhar borusundaki sızıntıdan kaynaklanmış olabileceğini değerlendiriyor.Dün Hindistan'ın Çatisgarh eyaletine bağlı Sakti bölgesinin Singhitarai köyünde bulunan bir elektrik santralinde patlama meydana gelmişti.Fabrika yönetimi yaptığı açıklamada, olaya ilişkin ayrıntıları netleştirmeye çalıştıklarını ve ilgili makamlarla işbirliği içinde kapsamlı soruşturmanın başlatıldığını bildirmişti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0f/1105028604_0:0:892:668_1920x0_80_0_0_c83d08a3c948918ae1949c0b09533be7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hindustan times, asya & pasifik
hindustan times, asya & pasifik
Hindistan'daki elektrik santralinde meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 14'e yükseldi
Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde bir elektrik santralinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e yükseldiği bildirildi.
Hindustan Times gazetesinin haberine göre emniyet yetkilileri, Sakti bölgesinin Singhitarai köyünde bulunan ve Vedanta firmasının işlettiği bir elektrik santralinde dün yaşanan kazan patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e ve yaralı sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı.
Yaralıların tedavisinin çevre bölgelerdeki hastanelerde sürdüğünü bildiren yetkililer, patlamanın kazana bağlı yüksek basınçlı buhar borusundaki sızıntıdan kaynaklanmış olabileceğini değerlendiriyor.
Dün Hindistan'ın Çatisgarh eyaletine bağlı Sakti bölgesinin Singhitarai köyünde bulunan bir elektrik santralinde patlama meydana gelmişti.
Fabrika yönetimi yaptığı açıklamada, olaya ilişkin ayrıntıları netleştirmeye çalıştıklarını ve ilgili makamlarla işbirliği içinde kapsamlı soruşturmanın başlatıldığını bildirmişti.