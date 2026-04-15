Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
Hindistan'daki elektrik santralinde meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 14'e yükseldi
Hindistan'daki elektrik santralinde meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 14'e yükseldi
Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde bir elektrik santralinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e yükseldiği bildirildi. 15.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-15T11:26+0300
2026-04-15T11:26+0300
hindustan times
asya & pasifik
Hindustan Times gazetesinin haberine göre emniyet yetkilileri, ​​Sakti bölgesinin Singhitarai köyünde bulunan ve Vedanta firmasının işlettiği bir elektrik santralinde dün yaşanan kazan patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e ve yaralı sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı.Yaralıların tedavisinin çevre bölgelerdeki hastanelerde sürdüğünü bildiren yetkililer, patlamanın kazana bağlı yüksek basınçlı buhar borusundaki sızıntıdan kaynaklanmış olabileceğini değerlendiriyor.Dün Hindistan'ın Çatisgarh eyaletine bağlı Sakti bölgesinin Singhitarai köyünde bulunan bir elektrik santralinde patlama meydana gelmişti.Fabrika yönetimi yaptığı açıklamada, olaya ilişkin ayrıntıları netleştirmeye çalıştıklarını ve ilgili makamlarla işbirliği içinde kapsamlı soruşturmanın başlatıldığını bildirmişti.
Hindistan'daki elektrik santralinde meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 14'e yükseldi

11:26 15.04.2026
Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde bir elektrik santralinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e yükseldiği bildirildi.
Hindustan Times gazetesinin haberine göre emniyet yetkilileri, ​​Sakti bölgesinin Singhitarai köyünde bulunan ve Vedanta firmasının işlettiği bir elektrik santralinde dün yaşanan kazan patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e ve yaralı sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı.
Yaralıların tedavisinin çevre bölgelerdeki hastanelerde sürdüğünü bildiren yetkililer, patlamanın kazana bağlı yüksek basınçlı buhar borusundaki sızıntıdan kaynaklanmış olabileceğini değerlendiriyor.
Dün Hindistan'ın Çatisgarh eyaletine bağlı Sakti bölgesinin Singhitarai köyünde bulunan bir elektrik santralinde patlama meydana gelmişti.
Fabrika yönetimi yaptığı açıklamada, olaya ilişkin ayrıntıları netleştirmeye çalıştıklarını ve ilgili makamlarla işbirliği içinde kapsamlı soruşturmanın başlatıldığını bildirmişti.
