Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri açıkladı: Galatasaray'a geliyor mu?

“Genel bir kural olarak söylentiler hakkında yorum yapmam, ancak bu durumda gerçekleri bir kez ve herkes için netleştirmem önemli.

Hakan Çalhanoğlu’nun Inter Milan ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor ve kendisi hem İtalya’da hem de Inter’de çok mutlu.

Galatasaray’a olası transferine dair kamuoyunda çıkan spekülasyonlar geçmişte defalarca gündeme geldi ve şimdi yeniden ortaya atılıyor.

Ancak gerçekler açık: Ne geçen yaz ne de Ocak ayında Galatasaray ile herhangi bir görüşme yapılmadı. Hiçbir zaman somut bir temas ya da resmi talep olmadı.

Hakan, şu aşamada tamamen asıl önemli olan konulara odaklanmış durumda: Inter Milan, Scudetto mücadelesi ve takımıyla birlikte başarıya ulaşmak. Her hafta sahadaki performansı, tutkusu ve sorumluluk duygusuyla kalitesini ve takım için önemini göstermeye devam ediyor.

Aynı zamanda yaklaşan Dünya Kupası’na da büyük bir gurur ve kararlılıkla hazırlanıyor; burada ülkesine kaptan olarak liderlik edecek olması onun için büyük bir onur ve her şey demek.”