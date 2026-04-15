Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260415/hakan-calhanoglunun-menajeri-acikladi-galatasaraya-geliyor-mu-1105021932.html
Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri açıkladı: Galatasaray'a geliyor mu?
Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri açıkladı: Galatasaray'a geliyor mu?
Sputnik Türkiye
Inter ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan 32 yaşındaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri İtalyan spor yazarına konuştu. Menajer Gordon... 15.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-15T07:36+0300
2026-04-15T07:36+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1b/1104543591_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ce678d365774e75436866e6a02ab990.jpg
Inter'de forma giyen ve dünya çapında dikkat çeken milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Gordon Stipic, İtalyan spor yazarı Fabrizio Romano'ya açıklamalarda bulundu:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1b/1104543591_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5876b224cc37ee91f5dd283fe24c9be7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hakan çalhanoğlu, galatasaray, inter milan, dünya kupası
hakan çalhanoğlu, galatasaray, inter milan, dünya kupası

Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri açıkladı: Galatasaray'a geliyor mu?

07:36 15.04.2026
© AA / Hakan AkgünMilli Takım
Milli Takım - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2026
© AA / Hakan Akgün
Abone ol
Inter ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan 32 yaşındaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri İtalyan spor yazarına konuştu. Menajer Gordon Stipic, "Genel olarak söylentiler hakkında yorum yapmam, ancak bu durumda gerçekleri bir kez ve net şekilde açıklamak benim için önemli" dedi.
Inter'de forma giyen ve dünya çapında dikkat çeken milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Gordon Stipic, İtalyan spor yazarı Fabrizio Romano'ya açıklamalarda bulundu:

“Genel bir kural olarak söylentiler hakkında yorum yapmam, ancak bu durumda gerçekleri bir kez ve herkes için netleştirmem önemli.

Hakan Çalhanoğlu’nun Inter Milan ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor ve kendisi hem İtalya’da hem de Inter’de çok mutlu.

Galatasaray’a olası transferine dair kamuoyunda çıkan spekülasyonlar geçmişte defalarca gündeme geldi ve şimdi yeniden ortaya atılıyor.

Ancak gerçekler açık: Ne geçen yaz ne de Ocak ayında Galatasaray ile herhangi bir görüşme yapılmadı. Hiçbir zaman somut bir temas ya da resmi talep olmadı.

Hakan, şu aşamada tamamen asıl önemli olan konulara odaklanmış durumda: Inter Milan, Scudetto mücadelesi ve takımıyla birlikte başarıya ulaşmak. Her hafta sahadaki performansı, tutkusu ve sorumluluk duygusuyla kalitesini ve takım için önemini göstermeye devam ediyor.

Aynı zamanda yaklaşan Dünya Kupası’na da büyük bir gurur ve kararlılıkla hazırlanıyor; burada ülkesine kaptan olarak liderlik edecek olması onun için büyük bir onur ve her şey demek.”

SPOR
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
Sohbetler
