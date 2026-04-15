Emekli Tümamiral Kutluk: ABD sahada kaybetti, hukuksuz hamlelerle durumu kurtarmaya çalışıyor

“ABD, İran’ın masaya el üstünlüğü ile oturduğunu kabul ediyor. Çünkü İran’ın şartları ile oturuyor. İkincisi; ABD’nin elinde kullanma imkânı olup da kullanmadığı bir askeri savaş aracı vasıtası kara kuvvetleri dışında kalmadı. O halde ABD bundan başka sonuç elde edecek durumda değil. ABD’nin masaya mağlup oturduğu ortada. Ama öyle anlaşılıyor ki; ABD yönetiminde başkanlık kararları, en tepeden verilen direktifler hiçbir rasyonel düşünce, hiçbir danışman tavsiyesi dikkate alınarak verilmiyor. Belli ki diyalog kopuk, belli ki Trump’ın etrafında ‘hayır’a cesareti olmayan insanlar var; zaten ‘hayır’ diyen 20’ye yakın orgenerali, oramirali görevden aldılar. Zaten bir emekli korgenerali alıp, bir yıldız daha takıp genelkurmay başkanı yaptılar, onun da acemiliği var. Böyle bakınca ABD yönetiminde idari kararsızlık ya da yanlış karar çokluğu görülüyor. İran ise tam tersine, devlet aklı var. Açıkladıkları her şey o sistemde süzülerek anlam taşıyacak şekilde ortaya konmuş.

ABD kaybettiğini veya çok kutuplu geçtiğimizi göremiyor. Çok kutuplu dünyaya geçmeme direnci dünyayı da çok kötü noktalara sürüklüyor. ABD’nin hamleleri dünya ekonomilerini, enerji maliyetlerini, gıda güvenliğini, her şeyi zedeliyor.”