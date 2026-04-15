Emekli maaşları haciz ve bloke edilebilir mi?
TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, Okan Aslan’la Gün Ortası’nda emekli maaşlarına haciz ve bloke uygulanıp uygulanamayacağı hakkında konuştu... 15.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-15T14:17+0300
TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, Okan Aslan’la Gün Ortası’nda emekli maaşlarına haciz ve bloke uygulanıp uygulanamayacağı hakkında konuştu. Ölmez, “Maaşlar haczedilemez, bloke uygulanamaz” dedi.
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu oldu. Ölmez, emekli maaşlarına haciz ve bloke uygulamasına yönelik konuştu.
Sözlerine “Emekli maaşları 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası kapsamında haciz edilemez” diyerek başlayan Ölmez, “Sadece nafaka ve SGK borçları haciz edilebilir. Nafaka borçlarında da emekli maaşının yüzde 25’i ile 50’si arasında bir haciz yapılabilir. SGK’daki ise bir haciz değil. SGK kaynaktan keserek emekli maaşını eksik gönderir. Bunun dışında hiçbir şekilde emekli maaşları haciz edilemez” diye konuştu.
‘Banka yalnızca kredi taksidi miktarını bloke edebilir’
Yargıtay’ın emekli maaşlarının rıza dahilinde olsa dahi bloke edilemeyeceğine dair kararını hatırlatan Ölmez, “Bloke, bankanın alacağı karşısındaki mevduat hesabını hareketsiz tutması demektir. Banka yalnızca kredi taksidi kadar miktarı bloke edebilir. Eğer bir kurum emeklinin maaşına, gelirlerine haciz koydu ve bütün bankalara bunu yaydıysa bazı bankalar savunma olarak emeklinin bütün varlığını bloke ediyor. Bu da usule aykırı. Emekli maaşı alınan hesap üzerinde kira geliri gibi gelirler varsa bu gelir haczedilir. Örneğin emekli ikramiyesi haczedilebilir ancak maaş haczedilemez” ifadelerini kullandı.
Ölmez, bankaların kişilerin banka değiştirmesine yönelik koyduğu blokenin de hukuka aykırı olduğunu söyledi.