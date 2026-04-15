İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı: İletişim Başkanı Duran'dan ilk açıklama
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı: İletişim Başkanı Duran'dan ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) toplantısında, bölgesel gelişmeler, küresel... 15.04.2026, Sputnik Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/yuksek-istisare-kurulu-toplantisi-sona-erdi-iletisim-baskanligindan-ilk-aciklama-1101696114.html
21:40 15.04.2026
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) toplantısında, bölgesel gelişmeler, küresel gündem ve 'Terörsüz Türkiye' süreci ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısı hakkında yazılı bir açıklama yaptı.
Duran, "Toplantıda İran'a yönelik hukuksuz saldırı ile başlayan süreçte ateşkesin sağlanmasının önemli olduğu, sükunetin korunması ve ateşkesin uzatılması için tüm taraflarla temasların sürdüğü ifade edildi. Toplantımızda bölgemizdeki olumsuz gelişmelere rağmen, Türkiye'yi savunma sanayinden iletişim ve bilişim teknolojilerine, ulaştırmadan enerjiye, şehir planlamasından turizme kadar her alanda daha ileriye taşımak için atılan ve atılabilecek adımlar değerlendirildi. İç cephenin güçlendirilmesinin öneminin etraflıca ele alındığı toplantıda, milli bünyenin sağlam olmasının ülkemize yönelik her türlü tehdidin bertaraf edilmesini sağlayacağı belirtildi. 'Terörsüz Türkiye' süreci gibi birlik ve beraberliğimizi tahkim eden güçlü adımların kararlı bir şekilde atılmasının gerekliliğine vurgu yapıldı. Toplantımızda ayrıca son günlerde okullarımızda yaşanan şiddet eylemleri başta olmak üzere şiddetin her türlüsüyle mücadele konusunda kapsamlı adli, idari, sosyolojik ve kültürel tedbirlerle, ayrıntılı yol haritaları değerlendirildi" dedi.
Yüksek İstişare Kurulu toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2025
Yüksek İstişare Kurulu toplantısı sona erdi: İletişim Başkanlığı'ndan ilk açıklama
10 Aralık 2025, 21:26
loader
Заголовок открываемого материала