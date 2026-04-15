https://anlatilaninotesi.com.tr/20260415/cumhurbaskanligi-yuksek-istisare-kurulu-toplandi-iletisim-baskani-durandan-ilk-aciklama-1105044082.html
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı: İletişim Başkanı Duran'dan ilk açıklama
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı: İletişim Başkanı Duran'dan ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) toplantısında, bölgesel gelişmeler, küresel... 15.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-15T21:40+0300
2026-04-15T21:40+0300
2026-04-15T21:40+0300
türki̇ye
türkiye
cumhurbaşkanlığı yüksek i̇stişare kurulu
burhanettin duran
cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0a/1101695915_0:63:900:569_1920x0_80_0_0_da6631812c76cd9bae9d1eb35b606391.jpg
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısı hakkında yazılı bir açıklama yaptı.Duran, "Toplantıda İran'a yönelik hukuksuz saldırı ile başlayan süreçte ateşkesin sağlanmasının önemli olduğu, sükunetin korunması ve ateşkesin uzatılması için tüm taraflarla temasların sürdüğü ifade edildi. Toplantımızda bölgemizdeki olumsuz gelişmelere rağmen, Türkiye'yi savunma sanayinden iletişim ve bilişim teknolojilerine, ulaştırmadan enerjiye, şehir planlamasından turizme kadar her alanda daha ileriye taşımak için atılan ve atılabilecek adımlar değerlendirildi. İç cephenin güçlendirilmesinin öneminin etraflıca ele alındığı toplantıda, milli bünyenin sağlam olmasının ülkemize yönelik her türlü tehdidin bertaraf edilmesini sağlayacağı belirtildi. 'Terörsüz Türkiye' süreci gibi birlik ve beraberliğimizi tahkim eden güçlü adımların kararlı bir şekilde atılmasının gerekliliğine vurgu yapıldı. Toplantımızda ayrıca son günlerde okullarımızda yaşanan şiddet eylemleri başta olmak üzere şiddetin her türlüsüyle mücadele konusunda kapsamlı adli, idari, sosyolojik ve kültürel tedbirlerle, ayrıntılı yol haritaları değerlendirildi" dedi.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0a/1101695915_66:0:835:577_1920x0_80_0_0_f1ae4120d87d26366b16df4b72288e26.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, cumhurbaşkanlığı yüksek i̇stişare kurulu, burhanettin duran, cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı
türkiye, cumhurbaşkanlığı yüksek i̇stişare kurulu, burhanettin duran, cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı: İletişim Başkanı Duran'dan ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) toplantısında, bölgesel gelişmeler, küresel gündem ve 'Terörsüz Türkiye' süreci ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısı hakkında yazılı bir açıklama yaptı.
Duran, "Toplantıda İran'a yönelik hukuksuz saldırı ile başlayan süreçte ateşkesin sağlanmasının önemli olduğu, sükunetin korunması ve ateşkesin uzatılması için tüm taraflarla temasların sürdüğü ifade edildi. Toplantımızda bölgemizdeki olumsuz gelişmelere rağmen, Türkiye'yi savunma sanayinden iletişim ve bilişim teknolojilerine, ulaştırmadan enerjiye, şehir planlamasından turizme kadar her alanda daha ileriye taşımak için atılan ve atılabilecek adımlar değerlendirildi. İç cephenin güçlendirilmesinin öneminin etraflıca ele alındığı toplantıda, milli bünyenin sağlam olmasının ülkemize yönelik her türlü tehdidin bertaraf edilmesini sağlayacağı belirtildi. 'Terörsüz Türkiye' süreci gibi birlik ve beraberliğimizi tahkim eden güçlü adımların kararlı bir şekilde atılmasının gerekliliğine vurgu yapıldı. Toplantımızda ayrıca son günlerde okullarımızda yaşanan şiddet eylemleri başta olmak üzere şiddetin her türlüsüyle mücadele konusunda kapsamlı adli, idari, sosyolojik ve kültürel tedbirlerle, ayrıntılı yol haritaları değerlendirildi" dedi.