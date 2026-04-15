Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney'le görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 15.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-15T20:06+0300
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney'le telefonda görüştü.Görüşmede Türkiye ve Kanada arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini belirterek, özellikle enerji, savunma sanayi ve hava ulaştırması alanlarında önemli iş birliği fırsatları bulunduğunu ifade etti.Türkiye’nin bölgede barış ve istikrarın sağlanması için çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada'yla birçok konuda ortak bakış açısına sahip olunduğunu dile getirdi.Görüşmede ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Carney’i Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO Ankara Zirvesi ve COP31 Zirvesi’ne davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Carney’i 2026 yılı sona ermeden resmi ziyaret kapsamında Türkiye’de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını da belirtti.
