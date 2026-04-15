ABD’de savaş tartışmaları: Gazeteci Carlson ve Senatör Sanders’tan dikkat çeken çıkışlar
Gazeteci Ali Çağatay Radyo Sputnik'teki Seyir Hali programında, Amerikalı gazeteci Tucker Carlson ve ABD Senatörü Bernie Sanders'ın, ABD- İsrail, İran... 15.04.2026, Sputnik Türkiye
Gazeteci Ali Çağatay Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında, Amerikalı gazeteci Tucker Carlson ve ABD Senatörü Bernie Sanders’ın, ABD- İsrail, İran çatışmalarına yönelik açıklamalarını değerlendirdi.
Ali Çağatay, ABD’de son dönemde artan savaş tartışmalarının yalnızca sahadaki gelişmelerle değil, siyasi ve medya figürlerinin açıklamalarıyla da şekillendiğine dikkat çekti. Çağatay, hem Tucker Carlson’ın çıkışlarının hem de Bernie Sanders’ın itirazlarının, ABD-İsrail hattındaki politikaların kamuoyunda daha görünür ve tartışılır hale gelmesine neden olduğunu ifade etti.
‘Tucker Carlson’ın adı gelecekteki Amerikan Başkan adayları arasında’
Çağatay, Tucker Carlson’ın son açıklamalarını değerlendirerek, ABD’de savaş tartışmalarının farklı bir boyuta taşındığını söyledi:
‘’Amerikalı gazeteci Tucker Carlson, ‘Böyle bir savaşı başlatmak için ya çok akıllı olmamanız ya da başka bir ülkeden yoğun baskı altında olmanız gerekir’ diyor. Tucker Carlson bugünlerde çok konuşuyor. Çok gözde bir gazeteci. Gelecekte Amerikan Başkan adayları arasında da adı geçiyor. Bu savaşın sebebinin İsrail'den gelen baskı nedeni olduğunu defalarca dile getirdi. Dün bir kez daha dile getirdi. Savaşı İsrail'in savaşı olarak görmemiz gerektiğini söylüyor. Herkesin bildiği bir şeyi aslında Tucker Carlson yüksek sesle dile getiriyor.’’
Çağatay, ABD’li senatör Bernie Sanders’ın İsrail’e yapılması planlanan 500 milyon dolarlık askeri sevkiyata yönelik çıkışını değerlendirerek şunları söyledi:
‘’Amerika Birleşik Devletleri'nin sosyalist senatörü Bernie Sanders parlamentoya bir açıklama yaptı. Bu hafta İsrail'e yaklaşık 500 milyon dolarlık bomba ve buldozer gönderilecek. Bunun karşılıksız bir hibe niteliğinde olduğunu ifade eden Sanders, söz konusu sevkiyata engel olacağını söyledi. Bu 500 milyon dolarlık yardımı göndermemek için parlamentoda bir soruşturma açılmasını istedi. Sanders, “Amerikan vergi mükelleflerine, Benjamin Netanyahu hükümetinin Gazze, İran ve Lübnan’daki sivillere yönelik saldırılarını ve zorla yerinden etmeleri finanse etmeye devam etmemeleri gerektiğini söyleyeceğim” dedi. Tek başına engelleyebilir mi? Hayır engelleyemez ama olsun en azından konuşulmasını da sağlıyor.’’