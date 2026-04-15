https://anlatilaninotesi.com.tr/20260415/abd-iran-geriliminde-strateji-degisiyor-1105030933.html
ABD-İran geriliminde strateji değişiyor
Sputnik Türkiye
Gazeteci Ali Çağatay Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında, İran-ABD gerilimini değerlendirerek, askeri stratejilerin değiştiğini belirtti. 15.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-15T12:26+0300
seyi̇r hali̇
radyo sputnik
radyo
radyo
abd
i̇ran
hürmüz boğazı
strateji
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102430785_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_251a8cb1cfb9129e76ab1b99dafa2db0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102430785_178:0:710:399_1920x0_80_0_0_3a566706395f9b37b784b69a9b4e7917.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Hürmüz Boğazı üzerinden şekillenen yeni stratejilerin sahadaki dengeleri değiştirdiğini ve sürecin belirsizliğini koruduğunu ifade eden Ali Çağatay, ‘’Yeni bir dönem başlıyor’’ dedi.
Çağatay, İran’ın Hürmüz Boğazı üzerinden verdiği mesajlar ve sahadaki gelişmeler doğrultusunda ABD’nin askeri stratejisinde değişikliğe gittiğini söyledi:
''İran Ordu Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ‘Amerikan savaş gemileri Hürmüz'e yaklaşıyor, menzile girdikleri andan itibaren hedef olacaklar’ dedi. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri, uçak gemilerini Hürmüz Boğazı'ndan değil, Afrika'nın güneyinden dolaştırarak bölgeye götürmeye çalışıyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin buna karşı savunusu ya da çare arayışı ne oldu? Dedi ki ‘Ben artık füze göndererek, bombalayarak İran'ı teslim alamayacağım’. Çünkü İran'da bir çözülme beklediler, İran çözülmedi. İran'da halk yönetimle birlikte hareket etti. ‘O halkı yöneten kişilerden memnun değiliz ama, ama vatanımızı korumakla mükellefiz’ dediler.''
‘Hürmüz Boğazı İran'ın nefes borusu'
Çağatay, İran’ın Hürmüz Boğazı’na olan bağımlılığı ve tedarik hatlarının kesilmesi ihtimali üzerinden süreci değerlendirerek, bu durumu Osmanlı’daki tarihsel kuşatma örnekleriyle ilişkilendirdi:
''Bu halkı parçalayamayınca, orada bir ikilik oluşturamayınca, Amerika Birleşik Devletleri sessiz bir savaşı yayladı. Şu anda yürütülen savaşın adı sessiz savaştır. Mesela Osmanlı bunu çok başarılı yürütmüştür. Sessiz savaşın sonuç alıcı bir şey olacağını bildiğim için söylüyorum. İran'ın buna ne kadar dayanabileceğini bilmiyoruz. Hürmüz Boğazı, İran’ın nefes borusu. Kendisi de petrolünü ve doğal gazını bu boğazdan taşıyacak. Amerikan gemileri de boğazın çıkışında bekliyorlar. Onlar da herhalde keklik avlamıyorlar değil mi? Biliyorsunuz, Osmanlı Bursa'yı 10 yıllık bir kuşatmadan sonra almıştır. Bursa'yı iki tarafına hisarlar yaparak, İstanbul'u da öyle almıştır. Tedarikten yoksun hale getirmiştir. Bizans'a un girmemiştir, yağ girmemiştir, tuz girmemiştir, şeker girmemiştir. İhtiyaç olan hiçbir şey girmemiştir. Bu durumda yokluğa mahkum ederseniz boğarsınız. İstanbul'un kuşatması da böyledir. Bursa kuşatması da böyledir.''
Çağatay, ABD’nin İran’a karşı “sessiz savaş” stratejisiyle yeni bir döneme girildiğini söyledi:
''Bursa'nın 10 yıllık kuşatmadan sonra ele geçirildiğini düşündüğümüzde, Amerika'nın bu defa uygulayacağı bu strateji, Sessiz Savaş'ın geçmişten daha farklı sonuçlar doğurabileceğini düşünüyorum. Çünkü İran'a giriş çıkışlar kapatılıyor. İran her şeyi karayoluyla elde etmiyor. Deniz yolu şu anda kapalı. Yeni bir dönem başlıyor. Sessiz bir savaş başlıyor. Bu Sessiz Savaş'ın hangi taraf açısından ne gibi sonuçlar doğurabileceğini tahmin etmek mümkün değil. Zaten savaşın başında da 28 Şubat'ta da kimin galip geleceğini bilmiyorduk. Bilmemize imkan yoktu ama geldiğimiz noktada şu anda İran'ın pat durumunu sağladığını görüyoruz.''