ABD-İran geriliminde strateji değişiyor

''Bu halkı parçalayamayınca, orada bir ikilik oluşturamayınca, Amerika Birleşik Devletleri sessiz bir savaşı yayladı. Şu anda yürütülen savaşın adı sessiz savaştır. Mesela Osmanlı bunu çok başarılı yürütmüştür. Sessiz savaşın sonuç alıcı bir şey olacağını bildiğim için söylüyorum. İran'ın buna ne kadar dayanabileceğini bilmiyoruz. Hürmüz Boğazı, İran’ın nefes borusu. Kendisi de petrolünü ve doğal gazını bu boğazdan taşıyacak. Amerikan gemileri de boğazın çıkışında bekliyorlar. Onlar da herhalde keklik avlamıyorlar değil mi? Biliyorsunuz, Osmanlı Bursa'yı 10 yıllık bir kuşatmadan sonra almıştır. Bursa'yı iki tarafına hisarlar yaparak, İstanbul'u da öyle almıştır. Tedarikten yoksun hale getirmiştir. Bizans'a un girmemiştir, yağ girmemiştir, tuz girmemiştir, şeker girmemiştir. İhtiyaç olan hiçbir şey girmemiştir. Bu durumda yokluğa mahkum ederseniz boğarsınız. İstanbul'un kuşatması da böyledir. Bursa kuşatması da böyledir.''